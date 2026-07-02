Donald Trump "leczy" gwiazdy w nowym deepfake'u. Wśród nich De Niro i Roberts

Donald Trump ponownie sięgnął po AI. Urzędujący prezydent USA opublikował w serwisie Truth Social nagranie wygenerowane przez sztuczna inteligencję, w którym wciela się w lekarza "leczącego" gwiazdy kina - m.in. Rosie O’Donnell, Roberta De Niro i Julię Roberts - z rzekomego "zespołu Trumpa".
Wygenerowani przez AI De Niro i Norton w deepfake'u Trumpa
W wideo Trump
, ubrany w biały fartuch, przedstawia się jako "doktor Trump" i deklaruje, że ma plan leczenia. W materiale pojawiają się także cyfrowo wygenerowane wersje celebrytów, którzy skarżą się na tzw. "Trump
derangement syndrome" - to używane przez zwolenników Trumpa określenie mające sugerować, że krytycy polityka kierują się irracjonalną niechęcią do niego.
Wśród gwiazd, których wypowiedzi sfabrykowano, pojawiają się m.in. także Whoopi Goldberg
, John Leguizamo
oraz Edward Norton
. W jednej ze scen fałszywy De Niro
mówi o problemach z jedzeniem, snem i ciągłym rozdrażnieniu, które miały ustąpić po "leczeniu" Trumpa.
Wideo kończy się wypowiedzią fałszywego Trumpa
, który sugeruje prostą "terapię": wyłączenie "fake newsów", modlitwę oraz picie dietetycznej coli, co - jak twierdzi - ma prowadzić do poprawy samopoczucia.
Publikacja wpisuje się w trwającą debatę w USA na temat regulacji treści generowanych przez AI. W Senacie procedowany jest tzw. No Fakes Act, który ma chronić wizerunek i głos osób przed nieautoryzowanym wykorzystaniem w cyfrowych replikach. Ustawa uzyskała już poparcie komisji sądowniczej, jednak zawiera wyjątki m.in. dla satyry, parodii i komentarza politycznego, co może ograniczać jej zastosowanie wobec tego typu materiałów.
Propozycja regulacji ma szerokie poparcie zarówno wśród związków zawodowych i studiów filmowych, jak i części firm technologicznych, w tym OpenAI i Google/YouTube. Biały Dom również sygnalizuje poparcie dla ram prawnych dotyczących AI.
"Wybraniec" - zwiastun filmu o Donaldzie Trumpie