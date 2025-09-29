Donato Carrisi – najpopularniejszy włoski autor thrillerów – powraca z nową trzymającą w napięciu zagadką!

Bohaterka ścigana przez demony przeszłości.
Zagadkowa śmierć dziecka.
I mroczna wyprawa w głąb ludzkiej psychiki.
Serena, mieszkająca w Mediolanie brokerka nazywana w środowisku finansistów "blond rekinem", odniosła zawodowy sukces i przez lata wiodła luksusowe życie bez zobowiązań, dopóki nie zaszła w ciążę z przypadkowym partnerem. Okoliczności zmusiły ją do urodzenia niechcianego dziecka, ale Serena nie zamierzała rezygnować z niezależności. Wychowywała córkę, zapewniając jej najlepsze możliwe warunki i unikając zbędnego zaangażowania emocjonalnego. Sześciolatkę wysłała na obóz narciarski do Szwajcarii. Po pożarze w schronisku, w którym zakwaterowano dziewczynki, ślad po jej dziecku zaginął.
Choć wszystko wskazuje na to, że córka Sereny nie żyje, ją samą zaczynają dręczyć niepokojące koszmary, a gdy po roku pojawiają się poszlaki wskazujące, że prawda jest o wiele bardziej skomplikowana, kobieta wraca na miejsce tragicznych wydarzeń i rozpoczyna prywatne śledztwo. Zagłębiając się w lokalne tajemnice odkrywa coraz bardziej przerażające fakty... Niepokojąca podróż do najciemniejszych zakamarków naszych dusz i źródeł najgłębszych lęków, na końcu której to, jak postrzegamy świat, nigdy nie będzie już takie samo.
Media o książce: Pisarz o międzynarodowej renomie. Severino Colombo, "Corriere della Sera" Carrisi po raz kolejny potwierdza, że jest jedną z najciekawszych osobowości na scenie literackiej – nie tylko włoskiej, ale przede wszystkim międzynarodowej. Matteo Rucco
