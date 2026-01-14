Twórca "Squid Game" szykuje nowy serial dla Netfliksa. O czym opowie?

Dong-hyuk Hwang, twórca "Squid Game", nie zwalnia tempa. Reżyser i scenarzysta rozpoczyna pracę nad nowym serialem dla Netfliksa. Produkcja zatytułowana "The Dealer" jest już w realizacji w Korei Południowej.
O czym opowie "The Dealer"?
Getty Images © Han Myung-Gu
Nowy projekt opisywany jest jako kryminał osadzony w świecie kasyn. Za reżyserię odpowiada ceniony operator Young-hwan Choi
, dla którego będzie to serialowy debiut reżyserski. Dong-hyuk Hwang
pełni funkcję producenta z ramienia Firstman Studio - to właśnie ta firma stoi także za sukcesem "Squid Game
".
Główną bohaterką "The Dealer"
jest Geonhwa - utalentowana krupierka, której uporządkowane życie rozsypuje się po tym, jak jej plany ślubne upadają w wyniku afery związanej z oszustwem mieszkaniowym. Zmuszona do powrotu do środowiska, od którego próbowała uciec, kobieta trafia w mroczny świat nielegalnego hazardu. Tam odkrywa, że skrywane od lat nadnaturalne zdolności mogą dać jej nieuczciwą przewagę przy stole i szansę na odzyskanie kontroli nad własnym losem. W roli Geonhwy występuje So-min Jung, dla której - według Netfliksa - jest to wyraźne odejście od dotychczasowych ekranowych wizerunków.
Partnerują jej m.in. Seung-bum Ryoo
jako zdesperowany hazardzista uwikłany w niebezpieczny plan bohaterki oraz Soo-hyuk Lee w roli nieprzewidywalnego gracza kasynowego. W obsadzie jest także Kyung-soo Ryu
, który wciela się w narzeczonego Geonhwy - na pozór czułego partnera, skrywającego drugą twarz jako detektyw.
Data premiery nie została jeszcze ustalona.
