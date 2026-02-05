Newsy Filmy Dorociński jako Wokulski, Urzędowska jako Łęcka. Zobacz teaser filmu "Lalka"
Dorociński jako Wokulski, Urzędowska jako Łęcka. Zobacz teaser filmu "Lalka"

Kino Świat zaprezentował teaser filmu "Lalka". Obraz trafi do kin 30 września.

"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i - jak zapowiada producent Radosław Drabik - oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie.


Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i – jak mówi reżyser filmu Maciej Kawalskikażde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego.

Tak silnej obsady nie miał dotąd żaden polski film. W rolach głównych zobaczymy absolutny "dream team polskiego aktorstwa": Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

