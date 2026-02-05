Dorociński jako Wokulski, Urzędowska jako Łęcka. Zobacz teaser filmu "Lalka"

Kino Świat zaprezentował teaser filmu "Lalka". Obraz trafi do kin 30 września.
O filmie "Lalka"
"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i
- jak zapowiada producent Radosław Drabik
- oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie.
Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i
– jak mówi reżyser filmu Maciej Kawalski
– każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego.
Tak silnej obsady nie miał dotąd żaden polski film. W rolach głównych zobaczymy absolutny "dream team polskiego aktorstwa": Marcin Dorociński
jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska
jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat
jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn
jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska
jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki
jako Starski, a także Krystyna Janda
, Maja Komorowska
, Agata Kulesza
, Karolina Gruszka
, Borys Szyc
, Maja Ostaszewska
, Cezary Żak
, Filip Pławiak
, Dawid Ogrodnik
, Maciej Musiałowski
i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.
Premiera filmu 30 września
Teaser filmu "Lalka"