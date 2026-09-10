Dorota Chotecka zachwyca w "Mistyczce". Film inspirowany prawdziwą historią wchodzi do kin

Już w najbliższy piątek, 11 września, do polskich kin trafi "Mistyczka" – film inspirowany niezwykłą historią Alicji Lenczewskiej. W tytułowej roli zobaczymy Dorotę Chotecką, która wciela się w kobietę doświadczającą głębokiej duchowej przemiany. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko tematyką, ale również imponującą obsadą.
Dorota Chotecka w roli, która wymagała szczególnej wrażliwości
"Mistyczka
" opowiada historię Alicji Lenczewskiej – nauczycielki, której życie zmienia się po niezwykłym doświadczeniu duchowym. Bohaterka rozpoczyna drogę, która całkowicie przewartościowuje jej dotychczasowe spojrzenie na świat, miłość i sens ludzkiego życia. W centrum filmu znajduje się Dorota Chotecka
. Aktorka mierzy się z wymagającą rolą kobiety przechodzącej wewnętrzną przemianę – od osoby prowadzącej zwyczajne, uporządkowane życie do bohaterki całkowicie pochłoniętej doświadczeniem duchowym.To rola wymagająca dużej emocjonalnej intensywności, ale także powściągliwości. Chotecka
musi wiarygodnie pokazać kolejne etapy przemiany Alicji, nie tracąc przy tym kontaktu z jej bardzo ludzką, codzienną stroną.
Gwiazdorska obsada "Mistyczki"
Film może pochwalić się również mocną, gwiazdorską obsadą. Obok Doroty Choteckiej
występują m.in. Radosław Pazura
, Sławomir Orzechowski
, Filip Gurłacz
, Daria Kalinchuk
, Małgorzata Klara
, Ewa Florczak
i Magdalena Woźniak
. Radosław Pazura
wciela się w Jezusa, a Sławomir Orzechowski
gra Sławomira Lenczewskiego. Twórcy zgromadzili więc na planie aktorów reprezentujących różne pokolenia polskiego kina i telewizji.
Historia, która wyszła poza kartki dziennika
Inspiracją dla filmu są zapiski Alicji Lenczewskiej, która przez lata dokumentowała swoje doświadczenia duchowe. Jej dzienniki stały się później szerzej znane i są dziś ważnym świadectwem jej niezwykłej historii. "Mistyczka
" nie jest jednak wyłącznie opowieścią o religijnym doświadczeniu. To przede wszystkim historia człowieka poszukującego odpowiedzi na pytania o miłość, szczęście, cierpienie i sens życia.
Film trafi do kin 11 września. Dla widzów może być to również okazja, by zobaczyć Dorotę Chotecką
w jednej z najbardziej wymagających i nietypowych ról w jej karierze.
Informacja sponsorowana