Dorota Masłowska i Kasper Bajon piszą razem scenariusz "W aplikacji"

Dorota Masłowska, autorka "Wojny polsko-ruskiej" i "Innych ludzi", zdradziła, że pracuje nad nowym projektem filmowym. Pisarka połączyła siły z twórcą "Wielkiej wody" i "Heweliusza" Kasprem Bajonem, z którym przygotowuje scenariusz do nowej produkcji. Informacją podzieliła się w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie związane z powstającym projektem. Z fotografii wynika, że roboczy tytuł filmu brzmi "W aplikacji".
Zdjęcie zamieszczone przez Masłowską można zobaczyć poniżej:
Od lat Dorota Masłowska konsekwentnie poszerza pole swojej twórczości, łącząc literaturę, teatr i film. Do tej pory na ekran trafiły cztery jej książki, począwszy od "Wojny polsko-ruskiej
". Ostatni z projektów – "Inni ludzie
" w reżyserii Aleksandry Terpińskiej
– zdobył 6 Złotych Orłów. Film został też doceniony na Festiwalu w Gdyni 2021, gdzie Terpińska
odebrała m.in. nagrodę w kategorii "Najlepszy debiut reżyserski lub drugi film". Jury doceniło także pierwszoplanową rolę Jacka Belera
oraz montaż Magdaleny Chowańskiej
.
Kasper Bajon ma natomiast na swoim koncie scenariusze do takich głośnych seriali, jak "Rojst
", "Wielka woda
" oraz "Heweliusz
". W jego filmografii znajdują się także takie tytuły, jak "Projekt UFO
" i "Otwórz oczy
". W ostatnim czasie Bajon
współpracował także jako scenarzysta z Małgorzatą Szumowską
nad filmem "The Idiot(s)
" opowiadającym o bohaterce, która uratowała życie Fiodorowi Dostojewskiemu i jako pierwsza kobieta w kraju założyła własne wydawnictwo.
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