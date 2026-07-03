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Dorota Masłowska i Kasper Bajon piszą razem scenariusz "W aplikacji"

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Dorota Masłowska i Kasper Bajon piszą razem scenariusz &quot;W aplikacji&quot;
źródło: East News
autor: Adam Burakowski
Dorota Masłowska, autorka "Wojny polsko-ruskiej" i "Innych ludzi", zdradziła, że pracuje nad nowym projektem filmowym. Pisarka połączyła siły z twórcą "Wielkiej wody" i "HeweliuszaKasprem Bajonem, z którym przygotowuje scenariusz do nowej produkcji. Informacją podzieliła się w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie związane z powstającym projektem. Z fotografii wynika, że roboczy tytuł filmu brzmi "W aplikacji".

Dorota Masłowska i Kasper Bajon pracują nad "W aplikacji"



Zdjęcie zamieszczone przez Masłowską można zobaczyć poniżej:


Dorota Masłowska i Kasper Bajon – ostatnie dzieła



Od lat Dorota Masłowska konsekwentnie poszerza pole swojej twórczości, łącząc literaturę, teatr i film. Do tej pory na ekran trafiły cztery jej książki, począwszy od "Wojny polsko-ruskiej". Ostatni z projektów – "Inni ludzie" w reżyserii Aleksandry Terpińskiej – zdobył 6 Złotych Orłów. Film został też doceniony na Festiwalu w Gdyni 2021, gdzie Terpińska odebrała m.in. nagrodę w kategorii "Najlepszy debiut reżyserski lub drugi film". Jury doceniło także pierwszoplanową rolę Jacka Belera oraz montaż Magdaleny Chowańskiej

Kasper Bajon ma natomiast na swoim koncie scenariusze do takich głośnych seriali, jak "Rojst", "Wielka woda" oraz "Heweliusz". W jego filmografii znajdują się także takie tytuły, jak "Projekt UFO" i "Otwórz oczy". W ostatnim czasie Bajon współpracował także jako scenarzysta z Małgorzatą Szumowską nad filmem "The Idiot(s)" opowiadającym o bohaterce, która uratowała życie Fiodorowi Dostojewskiemu i jako pierwsza kobieta w kraju założyła własne wydawnictwo. 

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