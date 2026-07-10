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Reżyser "Road House" stworzy film o sabotażu gazociągów Nord Stream?

World of Reel / autor: /
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Reżyser &quot;Road House&quot; stworzy film o sabotażu gazociągów Nord Stream?
źródło: Getty Images
autor: Harold Cunningham
Gazociągi Nord Stream już niebawem może stać się bohaterem pełnometrażowego filmu fabularnego. Portal Production Weekly donosi, że Doug Liman, twórca niedawnego "Road House", podpisał właśnie umowę na realizację filmu "Snake Island". Produkcja opowie o sabotażu rurociągów z września 2022 roku.

Doug Liman opowie o Nord Stream?



Do nadal nierozwiązanej sprawy sabotażu gazociągów Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 zostanie dopisana szpiegowska historia akcji. Przez kilka lat od eksplozji skutkującej wyciekiem ogromnej ilości metanu do atmosfery międzynarodowe śledztwa i spekulacje kierowały cień podejrzeń w przeróżne strony: od ukraińskiej, przez amerykańską, aż po rosyjską. Zdaniem dziennikarzy World of Reel, fabuła "Snake Island" skłoni się ku tej pierwszej, opowiadając o tajnej grupie operacyjnej ukraińskich nurków, którzy szykują się do realizacji niebezpiecznej podwodnej misji sabotażu rurociągów.

GettyImages-1243544531.jpg Getty Images © Anadolu
Fotografia wykonana po sabotażu gazociągu


Trudno przewidzieć, czy szkic scenariusza przewiduje najnowszy zwrot w sprawie, jakim jest formalne postawienie zarzutów byłemu oficerowi ukraińskiej armii, Serhijowi Kuzniecowowi, przez niemiecką prokuraturę. Prowadzone przez naszych zachodnich sąsiadów postępowanie jest jedynym, które wciąż jest kontynuowane – zarówno Dania, jak i Szwecja zamknęły własne śledztwa w 2024 roku. World of Reel podkreśla jednak, że produkcja z całą pewnością skupi się na "grupie bohaterów", a bardziej niż procesem będzie zainteresowana samą skomplikowaną operacją podwodną.

"Snake Island" ma znajdować się obecnie w fazie intensywnego rozwoju – reżyserowi zależy ponoć, by zdjęcia rozpocząć jeszcze w 2026 roku. Plan zakłada realizację ich w Chorwacji. W ostatnim czasie twórca ukończył zdjęcia do kontrowersyjnego filmu "Bitcoin". W produkcji, w której występują Gal Gadot, Casey Affleck oraz Pete Davidson, wszystkie tła i przestrzenie wygenerowała sztuczna inteligencja. Decyzja doprowadziła do problemów ze znalezieniem dystrybutora, który wprowadziłby film do kin w sytuacji, gdy ruch przeciwników wykorzystywania AI w sztuce pozostaje tak silny. Złośliwcy zastanawiają się, czy w "Snake Island" reżyser również planuje wspomagać się narzędziami sztucznej inteligencji. 

"Road House" – ostatni film Douga Limana


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