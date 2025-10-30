Wojna! Doug Liman nakręci sequel "Road House", gdy Amazon szykuje sequel "Road House"

Doug Liman nie zapomniał Amazonowi to, jak został potraktowany przy okazji premiery filmu "Road House". I idzie na otwarty konflikt z koncernem. Jak podaje portal Deadline, reżyser zamierza nakręcić film "Road House: Dylan".
Doug Liman nakręci kolejny "Road House". Tyle że nie dla Amazon Studios
Przypomnijmy, że Doug Liman
jest reżyserem "Road House"
, czyli remake'u słynnego "Wykidajły"
z Patrickiem Swayze'em
. Liman
twierdzi, że kręcił film wierząc, że Amazon zamierza wypuścić go do kin. Studio miało jednak inne plany i poza pokazem na festiwalu SXSW ani myślało o kinowej dystrybucji. "Road House" ostatecznie trafił na Prime Video
, gdzie z miejsca stał się jednym z największych hitów w historii platformy. Liman
jednak nie zamierzał cicho siedzieć. W mediach publicznie krytykował Amazon za to, że film nie trafił do kin
. Odmówił także realizacji "Road House 2"
.
Sequel "Road House
" rzecz jasna powstaje. Miejsce Limana
zajął Ilya Naishuller
. W głównej roli powróci Jake Gyllenhaal
, a na ekranie pojawią się też: Dave Bautista
, Aldis Hodge
i Leila George
. Doug Liman
nie zamierza jednak zostawić sprawy w spokoju. Po cichu odkupił prawa do realizacji sequela "Wykidajły"
i scenarzyście oryginału R. Lance'owi Hillowi
zlecił napisane scenariusza filmu "Road House: Dylan"
. Ma już nawet kandydata do głównej roli. To David Oyelowo
("Stróżowie prawa: Bass Reeves
").
O czym opowiadać będzie "Road House: Dylan"
, tego na razie nie wiemy.
Zwiastun "Road House" - filmu, który skłócił reżysera i studio