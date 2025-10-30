Newsy Filmy Wojna! Doug Liman nakręci sequel "Road House", gdy Amazon szykuje sequel "Road House"
Doug Liman nie zapomniał Amazonowi to, jak został potraktowany przy okazji premiery filmu "Road House". I idzie na otwarty konflikt z koncernem. Jak podaje portal Deadline, reżyser zamierza nakręcić film "Road House: Dylan".

Doug Liman nakręci kolejny "Road House". Tyle że nie dla Amazon Studios



Przypomnijmy, że Doug Liman jest reżyserem "Road House", czyli remake'u słynnego "Wykidajły" z Patrickiem Swayze'em. Liman twierdzi, że kręcił film wierząc, że Amazon zamierza wypuścić go do kin. Studio miało jednak inne plany i poza pokazem na festiwalu SXSW ani myślało o kinowej dystrybucji.

"Road House" ostatecznie trafił na  Prime Video, gdzie z miejsca stał się jednym z największych hitów w historii platformy. Liman jednak nie zamierzał cicho siedzieć. W mediach publicznie krytykował Amazon za to, że film nie trafił do kin. Odmówił także realizacji "Road House 2".


Sequel "Road House" rzecz jasna powstaje. Miejsce Limana zajął Ilya Naishuller. W głównej roli powróci Jake Gyllenhaal, a na ekranie pojawią się też: Dave Bautista, Aldis Hodge i Leila George.

Doug Liman nie zamierza jednak zostawić sprawy w spokoju. Po cichu odkupił prawa do realizacji sequela "Wykidajły" i scenarzyście oryginału R. Lance'owi Hillowi zlecił napisane scenariusza filmu "Road House: Dylan". Ma już nawet kandydata do głównej roli. To David Oyelowo ("Stróżowie prawa: Bass Reeves").

O czym opowiadać będzie "Road House: Dylan", tego na razie nie wiemy.

