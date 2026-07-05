Drama wokół ekranizacji "Dzieci krwi i kości". Pisarka odcina się od produkcji

W 2027 roku Paramount planuje wprowadzić do kin widowisko fantasy "Children of Blood and Bone" na podstawie pierwszego tomu bestsellerowej serii autorstwa Tomi Adeyemi. Pisarka była związana z produkcją jako scenarzystka i producentka. Wygląda jednak na to, że jej drogi z resztą ekipy rozeszły się.
Tomi Adeyemi: "To zbyt bolesne". "Nie obejrzę filmu" Tomi Adeyemi
opublikowała na TikToku post, który jest odpowiedzią na często zadawane jej pytanie, dlaczego przestała promować film "Children of Blood and Bone
". Jej post rodzi jednak więcej pytań niż odpowiedzi.
Post składa się ze screenów jej różnych wypowiedzi. Wynika z nich, że Adeyemi kompletnie odcięła się od produkcji i nie zamierza oglądać filmu.
W odpowiedzi na komentarz jednej z osób, która wyraziła rozczarowanie sytuacją, autorka rozszerzyła swoją wypowiedź pisząc: Nie mogę dalej cierpieć i pozwolić na bycie atakowaną za kulisami. Adeyemi
pokazała też screen z odpowiedzi, jaką napisała do jednej z osób związanych z filmem, wygląda na to, że chodzi o aktorkę Amandlę Stenberg
. Oto, co jej napisała: Nigdy więcej nie wymieniaj w wywiadach mojego imienia. Nigdy więcej do mnie nie pisz. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń.
Co dokładnie działo się za kulisami produkcji? Tego na razie nie wiemy. Post pisarki znajdziecie poniżej:
O filmie "Dzieci krwi i kości"
"Children of Blood and Bone" to ekranizacja pierwszego tomu serii fantasy autorstwa Tomi Adeyemi "Dziedzictwo Oriszy". W Polsce powieść została wydana pod tytułem "Dzieci krwi i kości". Niegdyś kraina Orisza tętniła życiem i magiczną mocą, ale to już przeszłość. Teraz, pod rządami bezwzględnego władcy, magowie są ofiarami okrutnych prześladowań. Zélie straciła matkę, a jej lud – wszelką nadzieję. Kiedy jednak nadarza się okazja, aby pokonać monarchę, dziewczyna nie zamierza się poddać! Z pomocą zbuntowanej księżniczki planuje przechytrzyć następcę tronu, który chce położyć kres istnieniu magii. Orisza to niebezpieczna kraina, królestwo złowrogich śnieżnych lampartusów i mściwych duchów. Ale największym zagrożeniem dla Zélie jest ona sama, musi bowiem zapanować nad własną mocą i coraz silniejszym uczuciem do wroga...
[notka wydawcy]
Powieść od razu po publikacji znalazła się na celowniku Hollywood. Pierwotnie zekranizować ją chciało studio Fox 2000, a za kamerą miał stanąć Rick Famuyiwa
("Dope
"). Z tej wersji nic nie wyszło. Projekt przejął jednak Paramount, który na stanowisko reżysera wybrał Ginę Prince-Bythewood
("Królowa wojownik
"). Tomi Adeyemi
została zaangażowana jako współscenarzystka.
Jeśli nic nie ulegnie zmianie, to "Children of Blood and Bone" trafi do kin w styczniu 2027 roku.
Zwiastun filmu "Królowa wojownik"