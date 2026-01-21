Dramat medyczny od Netfliksa? Tak zapowiada się "Znieczulenie"

Netflix ujawnił swoją ramówkę na 2026 rok. Wśród zapowiedzianych produkcji znalazł się serial medyczny "Znieczulenie", w którym zagrali m.in. Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Masza Wągrocka i Karolina Gruszka. Zobaczcie zdjęcia zapowiadające tę produkcję.
"Znieczulenie" – zobaczcie zdjęcia z serialu "Znieczulenie", pierwszy dramat medyczny Netfliksa
, w którym obok Leszka Lichoty
wcielającego się w rolę wybitnego neurochirurga, wystąpią Masza Wągrocka
, Aleksandra Popławska
, Filip Kowalewicz
, Karolina Gruszka
, Dorota Kolak
, Gamou Fall
i Krzysztof Stelmaszyk
. Szpitalne dramaty i decyzje, które na szali stawiają ludzkie życia – zobaczcie zapowiedź serialu w najnowszych zdjęciach. W Netflixie w drugiej połowie 2026. "Znieczulenie"
to pierwszy polski dramat medyczny w Netfliksie, wprowadzający widza w pełen napięć świat szpitalnych zawirowań. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota
) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych. Aby serial Znieczulenie był na ekranie zgodny z procedurami i realiami współczesnej praktyki medycznej, z produkcją współpracował Neal Baer
– lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu "Ostry dyżur
" – który nadzorował zgodność scenariusza i poszczególnych scen z praktyką kliniczną.
Reżyserem serialu jest Łukasz Ostalski
. Scenariusz napisali Dana Łukasińska
, Bartosz Janiszewski
, Beata Halastra
i Marcin Ciastoń
