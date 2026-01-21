Newsy Seriale Dramat medyczny od Netfliksa? Tak zapowiada się "Znieczulenie"
Dramat medyczny od Netfliksa? Tak zapowiada się "Znieczulenie"

Netflix ujawnił swoją ramówkę na 2026 rok. Wśród zapowiedzianych produkcji znalazł się serial medyczny "Znieczulenie", w którym zagrali m.in. Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Masza Wągrocka i Karolina Gruszka. Zobaczcie zdjęcia zapowiadające tę produkcję.
    

"Znieczulenie" – zobaczcie zdjęcia z serialu




"Znieczulenie", pierwszy dramat medyczny Netfliksa, w którym obok Leszka Lichoty wcielającego się w rolę wybitnego neurochirurga, wystąpią Masza Wągrocka, Aleksandra Popławska, Filip Kowalewicz, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Gamou Fall i Krzysztof Stelmaszyk. Szpitalne dramaty i decyzje, które na szali stawiają ludzkie życia – zobaczcie zapowiedź serialu w najnowszych zdjęciach. W Netflixie w drugiej połowie 2026.
         
"Znieczulenie" to pierwszy polski dramat medyczny w Netfliksie, wprowadzający widza w pełen napięć świat szpitalnych zawirowań. Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych. Aby serial Znieczulenie był na ekranie zgodny z procedurami i realiami współczesnej praktyki medycznej, z produkcją współpracował Neal Baer – lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu "Ostry dyżur" – który nadzorował zgodność scenariusza i poszczególnych scen z praktyką kliniczną.       

fot. K. Grabowska

Reżyserem serialu jest Łukasz Ostalski. Scenariusz napisali Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra i Marcin Ciastoń.
   

Netflix 2026: Zapowiedzi polskich premier



