Drugi początek. Rusza MDAG Online!

Wystartował MDAG ONLINE, czyli druga część festiwalu Millennium Docs Against Gravity, która potrwa od 19 maja do 1 czerwca na mdag.pl. To okazja, żeby zobaczyć ponad 100 filmów dokumentalnych z całego świata w domowym zaciszu
.
Najważniejsze informacje praktyczne dotyczące festiwalu:
⁃ Czas trwania: 19.05-1.06,
⁃ Filmy są dostępne na stronie www.mdag.pl,
⁃ Oglądać można jedynie na terytorium Polski,
⁃ Pojedynczy e-bilet kosztuje 13 zł.,
⁃ E-karnet na 5 filmów kosztuje 53 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 10,60 zł),
⁃ E-karnet na 10 filmów kosztuje 93 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 9,30 zł),
⁃ E-karnet na 14 filmów kosztuje 113 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 8,07 zł),
⁃ Od momentu zakupu e-biletu będziecie mogli obejrzeć film przez 24 godziny. Od kliknięcia “Rozpocznij oglądanie" macie 12 godzin na obejrzenie filmu,
⁃ Można wybrać polskie lub angielskie napisy filmu. Wyjątkiem są filmy z audiodeskrypcją, które są dostępne tylko w polskiej wersji językowej. Niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe.
Nagrodzone filmy dostępne online!
Wiele z prezentowanych w części online filmów zostało nagrodzonych w konkursach podczas części kinowej.
"Lis i różowy księżyc
" (reż. Mehrdad Oskouei
, Soraya Akhlaghi
) zdobył 4 nagrody i wyróżnienia, stając się zdecydowanym faworytem. Otrzymał wyróżnienie w Konkursie Głównym (o Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium), Nagrodę FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych), Nagrodę Amnesty International Polska oraz Nagrodę Kompas Muzeum Emigracji w Gdyni. "Mariinka
" (reż. Pieter-Jan de Pue
) zachwyciła jury w konkursach lokalnych, zdobywając Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni oraz Nagrodę Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań. "Ślady
" (reż. Alisa Kovalenko
, Marysia Nikitiuk
) zaistniały w Konkursie Polskim. Powędrowała do nich Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim (dla Olhi Bregman, Natalii Libet, Violetty Kamińskiej, Izabeli Wójcik i Dariusza Jabłońskiego) oraz Wyróżnienie w kategorii Najlepszy Film Polski.
Widzowie i widzki online zobaczą także zdobywców: Nagrody dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego, czyli "Jak złapać motyla?
" (reż. Kiriko Mechanicus
), Nagrody Nos Chopina - "Krokodyl
" (reż. Pietra Brettkelly
, The Critics
), Nagrody za Najlepszy Debiut, czyli "Wyznania Pieprzyka
" (reż. Mo Tan
) oraz Nagrody ETNOMATOGRAF z Gdyni - "Córki lasu
" (reż. Otilia Portillo Padua
).
Najpopularniejsze tytuły części kinowej MDAG teraz online!Część online MDAG to ponad 100 filmów z tegorocznego programu, który był prezentowany w kinach, kilkadziesiąt dodatkowych tytułów z poprzednich edycji festiwalu oraz dodatkowe nowe filmy krótkometrażowe prezentowane w blokach tematycznych. Cieszymy się, że dostęp do najlepszego kina dokumentalnego w domowym zaciszu, daje możliwość uczestnictwa w Millennium Docs Against Gravity także osobom z mniejszych miast oraz tym, które nie mogły dotrzeć do kina.
W programie online znalazło się wiele najpopularniejszych filmów w części kinowej, które prezentują różnorodność tematyczną sztuki dokumentalnej - opowieści o poszukiwaniu miłości oraz sensu życia ("Chłopaki", "Love-22-love", "Wszędzie dobrze wszędzie źle"), o naszym kontakcie z naturą ("Córki lasu", "Sekretne życie roślin"), o życiu poza systemem i odrzucaniu norm społecznych ("Christiania", "Irvine Welsh. Rzeczywistość to za mało") o walce z niesprawiedliwością ("Sygnalista", "Orwell: 2+2=5"), ale też historie zabierające nas w podróże do ciekawych miejsc na świecie, jak chociażby "Tokio na winylach". Wspólnie wyruszamy na drugą część Poszukiwań zgodnie z naszym tegorocznym hasłem
- mówi Mateusz Góra, dyrektor Konkursu Krótkometrażowego i rzecznik prasowy festiwalu.
Dostępność w czasie 23. MDAG Online
Festiwal jest dla wszystkich, dlatego MDAG dokłada starań, żeby jak największa liczba filmów posiadała audiodeskrypcję i napisy rozszerzone.
Lista filmów dostępnych z audiodeskrypcją (AD) oraz napisami rozszerzonymi (SDH):
"Mariinka
", "Lis i różowy księżyc
", "Pomiędzy wowskiej i złotem
", "Wszędzie dobrze wszędzie źle
", "Świat po pracy
". Kolejne cztery tytuły zostaną ogłoszone w trakcie trwania festiwalu.