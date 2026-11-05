Drugi sezon "Off Campus" szybciej! Znamy datę premiery

"Off Campus" przechodzi z trybu "off" w tryb "on". Właśnie ujawniono, że drugi sezon popularnego serialowego romansu zadebiutuje szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Platforma Prime Video ujawniła, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków.
Kiedy wraca "Off Campus"? Wiemy Tempo realizacji drugiego sezonu było szybkie dzięki temu, że platforma dała zielone światło na realizację nowych odcinków jeszcze w lutym, trzy miesiące przed premierą pierwszego sezonu.
Dzięki temu drugi sezon "Off Campus" zadebiutuje 28 kwietnia 2027
. To mniej niż rok od premiery pierwszego odcinka, który zadebiutował 13 maja tego roku. Pół roku po premierze produkcja wciąż plasuje się w globalnym top 10 najchętniej oglądanych seriali Prime Video.
Twórczynią serialu jest Louisa Levy
. Za pierwowzór posłużył cykl powieści autorstwa Elle Kennedy
. Drugi sezon opowie o romansie między Allie Hayes (Mika Abdalla
) i Deanem Di Laurentisem (Stephen Kalyn
) – wzorem powieści "Mistake" z serii pisanej przez Kennedy
.
SERIAL KILLERS: Oceniamy "Off Campus"
"Off Campus
" to serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. 1. sezon opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu „przeciwieństwa się przyciągają” pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah, a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.