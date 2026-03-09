Mroczne tajemnice świata nieśmiertelnych powracają. Drugi sezon "Wywiadu z wampirem" już od dziś w CANAL+

Produkcja, powstała na podstawie kultowej powieści Anne Rice, jest częścią rozbudowanego serialowego uniwersum opartego na jej twórczości. Nowa odsłona serialu kontynuuje historię pełną niewiadomych i spisków, pogłębiając rysy psychologiczne postaci i ich wzajemne zależności.
© 2023 Vampire Chronicles Productions LLC
© 2023 Vampire Chronicles Productions LLC
© 2023 Vampire Chronicles Productions LLC
© 2023 Vampire Chronicles Productions LLC Kliknij TUTAJ i przejdź do CANAL+ by poznać pełną ofertę serwisu. Dostęp do pakietu z serialami i filmami już od 29 zł/mies. przez cały rok w CANAL+.
Drugi sezon "Wywiadu z wampirem
" rozwija historię Louisa de Pointe du Laca, który wciąż opowiada dziennikarzowi Danielowi Molloyowi o swoim życiu po przemianie w wampira. Po dramatycznych wydarzeniach w Nowym Orleanie, bohater wyrusza wraz z Claudią do Europy, gdzie próbują odnaleźć innych przedstawicieli swojego gatunku i zrozumieć, czym tak naprawdę jest nieśmiertelność i jak wykorzystywać daną im władzę. Ich poszukiwania prowadzą do Paryża i tajemniczego Théâtre des Vampires czyli miejsca, w którym wampiry odgrywają makabryczne spektakle. To tam granica między sztuką a okrucieństwem niemal całkowicie się zaciera, a bohaterowie będą musieli zmierzyć się z odpowiedziami na pytania, które stawiali sobie od dawna.
Fabuła kontynuacji serii skupia się wokół trójki głównych bohaterów – Lestata, Louisa i Claudii, pogłębiając ich wzajemne relacje. Na szali staje tu prawda o przeszłości, a pytania i niepewności z nią związane piętrzą się wśród zawiłych intryg i niebezpiecznych podróży. Serial odważnie podchodzi do materiału literackiego, przedstawiając wyraziste kreacje bohaterów oraz wciągając klimatyczną oprawą wizualną. W głównych rolach powracają Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac oraz Sam Reid jako charyzmatyczny i niebezpieczny Lestat de Lioncourt. Claudię w drugim sezonie gra Delainey Hayles
, zastępując Bailey Bass
, znaną widzom z pierwszej części.
© 2023 Vampire Chronicles Productions LLC
Historia opowiedziana w "Wywiadzie z wampirem
" stanowi centralną część uniwersum Anne Rice
, opartego na opowieściach ze świata nieśmiertelnych istot. W jego skład wchodzą również "Czarownice Mayfair
" oraz "Talamasca: sekretny zakon
", które można oglądać w serwisie CANAL+
. Wszystkie historie łączą w sobie wspólne wątki i elementy mitologii wampirów stworzonej przez pisarkę. Kontynuację serialu "Wywiad z wampirem
" będzie można oglądać w CANAL+
od 9 marca. To świetny wybór dla fanów serii, jak również miłośników mrocznych historii o skomplikowanych relacjach i wielkich tajemnicach, którzy chcą odkryć uniwersum Anne Rice
i zagłębić się w jego niesamowite emocje. Drugi sezon już dostępny w serwisie streamingowym CANAL+!
Informacja sponsorowana