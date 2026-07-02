Newsy Drugi sezon serialu "X-Men ‘97" trafił na Disney+. Recenzujemy pierwsze odcinki
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Drugi sezon serialu "X-Men ‘97" trafił na Disney+. Recenzujemy pierwsze odcinki

Filmweb
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Drugi sezon serialu &quot;X-Men ‘97&quot; trafił na Disney+. Recenzujemy pierwsze odcinki
Nowe odcinki serialu animowanego "X-Men ‘97" są już dostępne na platformie Disney+. Na początek trzy pierwsze. Obejrzał je dla nas Łukasz Budnik, a jego wrażenia znajdziecie już w recenzji dostępnej POD LINKIEM TUTAJ. Poniżej znajdziecie jej fragmenty. 

Czy twórcom "X-Men ‘97" wciąż udaje się utrzymać poziom kultowego serialu "X-Men: The Animated Series"? Jak na ekranie spisują się członkowie X-Men? W tym Cyclops, Jean Grey, Cable, Jubilee, Magneto i Xavier?

Wszystkiego dowiecie się z recenzji. 

Recenzja pierwszych odcinków serialu "X-Men ‘97" | Disney+


Powrót do przyszłości
autor: Łukasz Budnik

Czego możemy się spodziewać w nowych odcinkach serialu? W recenzji przeczytacie:

Z początkiem lipca na Disney+ zadebiutowały trzy odcinki nowego sezonu. Wszystkie stanowią kontynuację wydarzeń z finału pierwszego sezonu (gdzie podzieleni na grupy członkowie X-Men trafili w różne punkty w czasie), ale każdy z nich stawia na pierwszym planie innych bohaterów. W pierwszym oglądamy losy grupy Cyclopsa i Jean Grey (którzy przebywają w dalekiej przyszłości), w drugim – Cable’a i Jubilee (w teraźniejszości), a w trzecim – historię Magneto i Xaviera, których grupa przebywa w starożytnym Egipcie.


Autor pisze też:

Niemało czasu ekranowego dostaje też złoczyńca. Apocalypse został już raz przeniesiony na ekran w aktorskim filmie pełnometrażowym ("X-Men: Apocalypse"). Tamta interpretacja jest jednak powszechnie uznawana za mało satysfakcjonującą. Serialowa wersja już po kilku odcinkach robi lepsze wrażenie – raz, że Apocalypse samą prezencją wywołuje większy respekt i poczucie zagrożenia, a dwa, że jest ciekawiej podbudowany ze względu na obecność w różnych punktach w czasie. W sekwencjach egipskich poznajemy go bowiem jeszcze jako En Sabah Nuhra. W tym wątku pojawia się także inna ciekawa postać znana fanom komiksów (a nawet MCU), w której tkwi ogromny potencjał, ale na ten moment nie zdradzajmy szczegółów.

Całą recenzję serialu "X-Men ‘97" znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ

"X-Men ‘97", sezon 2. – zobacz zwiastun



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