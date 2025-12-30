Newsy Filmy Chris Hemsworth wraca jako Thor. Marvel pokazał drugi teaser "Avengers: Doomsday"
Chris Hemsworth wraca jako Thor. Marvel pokazał drugi teaser "Avengers: Doomsday"

Chris Hemsworth wraca jako Thor. Marvel pokazał drugi teaser "Avengers: Doomsday"
Trwa odliczanie do przyszłorocznej premiery widowiska "Avengers: Doomsday". Przybrało ono postać wypuszczanych w tygodniowych odstępach teaserów. W kinach od dziś (przynajmniej we Francji) można oglądać trzeci teaser. Tymczasem do sieci trafił drugi.

Drugi teaser widowiska Marvela "Avengers: Doomsday" oficjalnie trafił do sieci



Ciekawi mogli drugi teaser obejrzeć w kinie (lub nieoficjalnie w sieci) już tydzień temu. Teraz Marvel Studios postanowiło zaprezentować go całemu światu.

W pierwszym teaserz mogliśmy zobaczyć Chrisa Evansa jako Steve'a Rogersa, czyli oryginalnego Kapitana Amerykę MCU. Bohaterem drugiego teasera jest Chris Hemsworth, który ponownie wcieli się w postać Thora.

Oba materiały wideo łączy jeszcze jedna tematyczna nić - ojcostwo. Sprawdźcie zresztą sami.

Zobacz drugi teaser widowiska "Avengers: Doomsday"




"Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku. Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars".

Fabuła filmu "Avengers: Doomsday" nie jest oficjalnie znana. Być może nawet sami twórcy, czyli bracia Russo, nie są do końca pewni ostatecznego kształtu filmu. Na początek nadchodzącego roku zaplanowane bowiem dokrętki. Co zostanie nakręcone, oczywiście nigdy nie został podane do publicznej wiadomości.

