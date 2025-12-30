Chris Hemsworth wraca jako Thor. Marvel pokazał drugi teaser "Avengers: Doomsday"

Trwa odliczanie do przyszłorocznej premiery widowiska "Avengers: Doomsday". Przybrało ono postać wypuszczanych w tygodniowych odstępach teaserów. W kinach od dziś (przynajmniej we Francji) można oglądać trzeci teaser. Tymczasem do sieci trafił drugi.
Drugi teaser widowiska Marvela "Avengers: Doomsday" oficjalnie trafił do sieci
Ciekawi mogli drugi teaser obejrzeć w kinie (lub nieoficjalnie w sieci) już tydzień temu. Teraz Marvel Studios postanowiło zaprezentować go całemu światu.
W pierwszym teaserz mogliśmy zobaczyć Chrisa Evansa
jako Steve'a Rogersa
, czyli oryginalnego Kapitana Amerykę MCU
. Bohaterem drugiego teasera jest Chris Hemsworth
, który ponownie wcieli się w postać Thora
.
Oba materiały wideo łączy jeszcze jedna tematyczna nić - ojcostwo. Sprawdźcie zresztą sami.
Zobacz drugi teaser widowiska "Avengers: Doomsday" "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie jest oficjalnie znana. Być może nawet sami twórcy, czyli bracia Russo
, nie są do końca pewni ostatecznego kształtu filmu. Na początek nadchodzącego roku zaplanowane bowiem dokrętki. Co zostanie nakręcone, oczywiście nigdy nie został podane do publicznej wiadomości.