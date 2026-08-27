Drugi tom hitowej serii "Game Changers" już jest dostępny! Książka "Heated Rivalry" rozgrzeje fanów serialu HBO

Powrót do świata "Game Changers"

Od wrogości do zakazanego pożądania

Kolekcjonerska gratka od Wydawnictwa NieZwykłe



Podobnie jak w przypadku majowej premiery pierwszego tomu, Wydawnictwo NieZwykłe przygotowało dla czytelników dwie wyjątkowe wersje książki:

- Wydanie standardowe – w miękkiej oprawie ze skrzydełkami.



- Wydanie specjalne – w ekskluzywnej twardej oprawie z pięknymi, barwionymi brzegami, idealne na półkę każdego książkowego estety.



Książka "Heated Rivalry" jest już dostępna w sprzedaży. To idealna okazja dla widzów serialu, aby wejść głębiej w myśli bohaterów i odkryć sceny, które nie zmieściły się na ekranie. Czytaliście już pierwszy tom? Na którą wersję okładkową tym razem polujecie?





Dla polskich czytelników to kolejna wizyta na lodowiskach NHL. W maju nakładem tego samego wydawnictwa zadebiutował pierwszy tom serii, czyli "Game Changer" skupiający się na historii Scotta Huntera i Kipa Grady'ego. Teraz nadszedł czas na opowieść, na którą widzowie serialu HBO najbardziej czekali - pełną nienawiści rywalizację i skrywaną namiętność dwóch największych gwiazd hokeja.Fabuła drugiego tomu koncentruje się na losach zawodników, których dzieli absolutnie wszystko. Shane Hollander, kapitan Montreal Voyageurs, to uosobienie perfekcji - nieziemsko utalentowany sportowiec o nienagannej reputacji, dla którego hokej stanowi całe życie. Na jego drodze staje jednak Ilya Rozanov, król lodowiska z Boston Bears. Rosjanin jest bezczelny, zarozumiały i równie genialny w grze jak Shane.Choć media i fani żyją ich legendarną, pełną wrogości rywalizacją, poza lodowiskiem między sportowcami iskrzy niezaprzeczalna, elektryzująca chemia. Początkowe potajemne schadzki szybko przeradzają się w coś znacznie głębszego, a stawka staje się gigantyczna. Wyjście prawdy na jaw w konserwatywnym świecie profesjonalnego sportu mogłoby obu zrujnować kariery.