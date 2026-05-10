Dua Lipa pozwała Samsunga. Firma wykorzystała bezprawnie jej wizerunek?

Dua Lipa złożyła pozew przeciwko firmie Samsung, domagając się 15 mln dolarów odszkodowania za bezprawne wykorzystanie jej wizerunku. Według dokumentów sądowych koncern miał umieszczać zdjęcie artystki na kartonowych opakowaniach telewizorów bez jej zgody i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Dua Lipa kontra Samsung
Pozew został złożony w piątek w federalnym sądzie Central District of California. Jak wynika z treści skargi, Samsung miał rozpocząć używanie fotografii wokalistki w materiałach marketingowych już w ubiegłym roku. Gdy artystka dowiedziała się o sprawie, zażądała natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania swojego wizerunku. Według pozwu firma miała jednak zareagować "lekceważąco i arogancko", odmawiając spełnienia żądania.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Prawnicy artystki podkreślają, że zdjęcie zostało wykonane na backstage'u podczas festiwalu Austin City Limits Music Festival w 2024 roku, a prawa autorskie do fotografii należą do samej Duy Lipy
.
W pozwie wskazano również, że Samsung miał czerpać korzyści z sugerowania konsumentom, iż wokalistka oficjalnie promuje produkty marki. Cytowane są nawet wpisy fanów z serwisu X, którzy deklarowali zakup telewizora właśnie ze względu na obecność artystki na opakowaniu.
"Nawet nie planowałem kupować telewizora, ale zobaczyłem pudełko i się zdecydowałem" - miał napisać jeden z użytkowników.
Pozew obejmuje zarzuty naruszenia praw autorskich, bezprawnego wykorzystania wizerunku, naruszenia federalnej ustawy Lanham Act oraz znaków towarowych. Dua Lipa
jest jedną z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop na świecie. Brytyjska artystka wydała do tej pory trzy albumy: "Dua Lipa" (2017), "Future Nostalgia" (2020) i "Radical Optimism" (2024). Piosenkarka występuje także okazjonalnie w filmach. Do tej pory mogliśmy ją zobaczyć w "Barbie
" i "Argylle'u
".
Zwiastun filmu "Argylle - Tajny szpieg"