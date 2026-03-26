Dua Lipa z kolejną filmową rolą. Zagra w filmie studia A24

Filmy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dua+Lipa+w+obsadzie+%22Peaked%22+-+filmu+studia+A24+w+re%C5%BCyserii+Molly+Gordon-165824
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
W sieci pojawiła się informacja, że Dua Lipa dołącza do obsady nowego filmu studia A24 zatytułowanego "Peaked". Szczegóły dotyczące jej roli są na razie trzymane w tajemnicy.

Co wiemy o "Peaked"?



GettyImages-2258445333.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Za kamerą stoi Molly Gordon (znana m.in. z "The Bear"), która reżyseruje na podstawie scenariusza Allie Levitan. Obie twórczynie pojawią się także na ekranie u boku piosenkarki.

Film opowie o dwóch kobietach, które podczas zjazdu absolwentów próbują wskrzesić czasy swojej licealnej świetności. W obsadzie znaleźli się również m.in. Emma Mackey, Laura Dern, Simone Ashley, Amy Sedaris oraz Alex Consani. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

Dla Duy Lipy to kolejny krok w rozwijaniu kariery aktorskiej. Dotychczas mogliśmy ją zobaczyć w filmach "Argylle - Tajny szpieg" i "Barbie" (choć były to niewielkie role), a także w programie "Saturday Night Live", gdzie występowała zarówno jako prowadząca, jak i gość muzyczny.

Artystka, mająca na koncie trzy nagrody Grammy i siedem Brit Awards, zdobyła światową popularność dzięki debiutanckiemu albumowi w 2017 roku. Później wydała jeszcze dwie płyty - "Future Nostalgia" oraz "Radical Optimism". 

