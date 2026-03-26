Dua Lipa z kolejną filmową rolą. Zagra w filmie studia A24

W sieci pojawiła się informacja, że Dua Lipa dołącza do obsady nowego filmu studia A24 zatytułowanego "Peaked". Szczegóły dotyczące jej roli są na razie trzymane w tajemnicy.
Co wiemy o "Peaked"?
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Za kamerą stoi Molly Gordon
(znana m.in. z "The Bear
"), która reżyseruje na podstawie scenariusza Allie Levitan
. Obie twórczynie pojawią się także na ekranie u boku piosenkarki.
Film opowie o dwóch kobietach, które podczas zjazdu absolwentów próbują wskrzesić czasy swojej licealnej świetności. W obsadzie znaleźli się również m.in. Emma Mackey
, Laura Dern
, Simone Ashley
, Amy Sedaris
oraz Alex Consani. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu.
Dla Duy Lipy
to kolejny krok w rozwijaniu kariery aktorskiej. Dotychczas mogliśmy ją zobaczyć w filmach "Argylle - Tajny szpieg
" i "Barbie
" (choć były to niewielkie role), a także w programie "Saturday Night Live
", gdzie występowała zarówno jako prowadząca, jak i gość muzyczny.
Artystka, mająca na koncie trzy nagrody Grammy
i siedem Brit Awards, zdobyła światową popularność dzięki debiutanckiemu albumowi w 2017 roku. Później wydała jeszcze dwie płyty - "Future Nostalgia" oraz "Radical Optimism".
