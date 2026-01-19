Dwóch Batmanów na raz? James Gunn o planach DC

Czy grozi nam klęska baturodzaju? Szef DC Studios James Gunn zdradził część swoich planów dotyczących powrotu Człowieka Nietoperza na kinowy ekran. W przygotowaniu jest bowiem "Batman Part II" z Robertem Pattinsonem, który nie jest częścią nowego uniwersum DC, ale równocześnie Gunn przygotowuje widowisko "The Brave and the Bold", w którym ma pojawić się już Batman z nowego DC. Czy projekty mogą wejść sobie nawzajem w drogę?
Co zrobi James Gunn z dwiema wersjami Batmana?
Zapytany przez jednego z fanów w serwisie Threads o to, kiedy możemy spodziewać się wieści o "The Brave and the Bold
", James Gunn
odpisał: Jestem uzależniony od tego, kiedy będziemy mieli gotowy scenariusz, więc nie potrafię tego odgadnąć. Poza tym, jesteśmy już mocno zaawansowani w "Batmana 2", i nie chciałbym zagęszczać batsfery, póki nie skończymy, Gunn
rozwinął wątek w kolejnej odpowiedzi, tłumacząc, że nie da się przewidzieć, kiedy scenariusz będzie gotowy: Może ci się wydawać, że kolejna wersja scenariusza będzie tą właściwą, a potem ją czytasz i mówisz: "Wiecie co? Myślę, że wciąż potrzebujemy jeszcze jednej wersji".
Inny fan zasugerował Gunnowi
, że nie docenia postaci Batmana
. Twórca odparł jednak: Uważam, że zarówno Batman jak i Wonder Woman są niezwykle ważni. Ale też nie dopuszczę do tego, by dwa filmy o Batmanie wyszły w tym samym roku.
Wygląda więc na to, że nie grozi nam zagęszczenie Mrocznych Rycerzy. Panowie Batmanowie grzecznie ustawiają się w kolejce – i Pattinson
ma pierwszeństwo.
Najbliższa filmowa premiera DC Studios to "Supergirl
". Film trafi do kin 26 czerwca.
"Supergirl" – zwiastun
Co wiemy o "Supergirl"?
Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow"
sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.
Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty.
W obsadzie pojawia się też Jason Momoa
jako Lobo.