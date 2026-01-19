Newsy Filmy Dwóch Batmanów na raz? James Gunn o planach DC
Czy grozi nam klęska baturodzaju? Szef DC Studios James Gunn zdradził część swoich planów dotyczących powrotu Człowieka Nietoperza na kinowy ekran. W przygotowaniu jest bowiem "Batman Part II" z Robertem Pattinsonem, który nie jest częścią nowego uniwersum DC, ale równocześnie Gunn przygotowuje widowisko "The Brave and the Bold", w którym ma pojawić się już Batman z nowego DC. Czy projekty mogą wejść sobie nawzajem w drogę?
  

Co zrobi James Gunn z dwiema wersjami Batmana?



1.jpg


Zapytany przez jednego z fanów w serwisie Threads o to, kiedy możemy spodziewać się wieści o "The Brave and the Bold", James Gunn odpisał: Jestem uzależniony od tego, kiedy będziemy mieli gotowy scenariusz, więc nie potrafię tego odgadnąć. Poza tym, jesteśmy już mocno zaawansowani w "Batmana 2", i nie chciałbym zagęszczać batsfery, póki nie skończymy,

Gunn rozwinął wątek w kolejnej odpowiedzi, tłumacząc, że nie da się przewidzieć, kiedy scenariusz będzie gotowy: Może ci się wydawać, że kolejna wersja scenariusza będzie tą właściwą, a potem ją czytasz i mówisz: "Wiecie co? Myślę, że wciąż potrzebujemy jeszcze jednej wersji".

Inny fan zasugerował Gunnowi, że nie docenia postaci Batmana. Twórca odparł jednak: Uważam, że zarówno Batman jak i Wonder Woman są niezwykle ważni. Ale też nie dopuszczę do tego, by dwa filmy o Batmanie wyszły w tym samym roku.

Wygląda więc na to, że nie grozi nam zagęszczenie Mrocznych Rycerzy. Panowie Batmanowie grzecznie ustawiają się w kolejce – i Pattinson ma pierwszeństwo.

Najbliższa filmowa premiera DC Studios to "Supergirl". Film trafi do kin 26 czerwca.

"Supergirl" – zwiastun




Co wiemy o "Supergirl"?



Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrowsięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów. 

Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty. 

W obsadzie pojawia się też Jason Momoa jako Lobo. 

