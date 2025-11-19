Newsy Filmy Multimedia FOTO: Czy pierwsze zdjęcie z filmu "Jumanji 3" to spoiler?
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, niedawno ruszyły prace nad trzecią częścią cyklu "Jumanji". Teraz na potwierdzenie tych doniesień w sieci pojawiła się pierwsza fotka. I fani mają wiele pytań.

Pierwsze "Jumanji" zarobiło na całym świecie ponad 960 milionów dolarów. Druga część była niewiele gorsza i zgarnęła ponad 800 milionów dolarów. Mimo to na "Jumanji 3" przyszło fanom serii długo czekać. Dwójka miała premierę w 2019 roku, a trójka trafi do kin w grudniu 2026 roku.

Na pierwszym zdjęciu z nowego filmu widzimy dr. Xandera Bravestone'a (Dwayne Johnson), Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Franklina Finbara (Kevin Hart) oraz profesora Sheldona Oberona (Jack Black).


Jednak to nie sami bohaterowie przyciągają uwagę fanów. Dużo większe zainteresowanie budzi tło, które wygląda na jedno z amerykańskich miast w naszym świecie. To rodzi pytanie o fabułę: czy "Jumanji 3" będzie kontynuować pomysł z końcówki dwójki i awatary rzeczywiście pojawią się w rzeczywistym świecie. A jeśli tak, to co się stało z graczami.

Niestety oficjalnie twórcy na razie nie ujawniają szczegółów scenariusza. Fanom pozostają więc domysły i teorie.

