FOTO: Czy pierwsze zdjęcie z filmu "Jumanji 3" to spoiler?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, niedawno ruszyły prace nad trzecią częścią cyklu "Jumanji". Teraz na potwierdzenie tych doniesień w sieci pojawiła się pierwsza fotka. I fani mają wiele pytań.
Awatary w naszym świecie?
Pierwsze "Jumanji
" zarobiło na całym świecie ponad 960 milionów dolarów. Druga część była niewiele gorsza i zgarnęła ponad 800 milionów dolarów. Mimo to na "Jumanji 3"
przyszło fanom serii długo czekać. Dwójka miała premierę w 2019 roku, a trójka trafi do kin w grudniu 2026 roku.
Na pierwszym zdjęciu z nowego filmu widzimy dr. Xandera Bravestone'a (Dwayne Johnson
), Ruby Roundhouse (Karen Gillan
), Franklina Finbara (Kevin Hart
) oraz profesora Sheldona Oberona (Jack Black
).
Jednak to nie sami bohaterowie przyciągają uwagę fanów. Dużo większe zainteresowanie budzi tło, które wygląda na jedno z amerykańskich miast w naszym świecie. To rodzi pytanie o fabułę: czy "Jumanji 3"
będzie kontynuować pomysł z końcówki dwójki i awatary rzeczywiście pojawią się w rzeczywistym świecie. A jeśli tak, to co się stało z graczami.
Niestety oficjalnie twórcy na razie nie ujawniają szczegółów scenariusza. Fanom pozostają więc domysły i teorie.
Zwiastun filmu "Jumanji: Następny poziom"