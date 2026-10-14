Aktorska "Vaiana" wreszcie na Disney+. Znamy datę premiery

Jedna z tegorocznych wysokobudżetowych produkcji Disneya wreszcie trafi do katalogu Disney+. "Vaiana" już za tydzień będzie dostępna bez dodatkowych opłat dla użytkowników tej platformy.
"Vaiana" jeszcze w tym miesiącu w ofercie Disney+ "Vaiana"
jest aktorską wersją animacji "Vaiana: Skarb oceanu
". Opowiada o przygodach dziewczyny, która na wezwanie Oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motunui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię.
Film trafi do oferty Disney+ 21 października
, czyli nieco ponad trzy miesiące po swojej kinowej premierze, która miała miejsce na początku lipca. "Vaianę
" można już od miesiąca oglądać legalnie bez wychodzenia z domu, jednak trzeba było za to dodatkowo płacić. Użytkownicy Disney+ za tydzień będą mieli możliwość obejrzenia filmu w ramach wykupionego abonamentu.
Aktorska "Vaiana
" nie odniosła sukcesu w kinach. Obraz zarobił na całym świecie zaledwie 323,7 mln dolarów
. Z tego tylko 126,2 mln dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego. Dla porównania dwa lata temu animacja "Vaiana 2
" na otwarcie zgarnęła w USA 139,8 mln dolarów.
Czy osoby, które odpuściły sobie kinowy seans, zdecydują się obejrzeć film teraz, kiedy będzie dostępny w ramach oferty Disney+? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w ciągu najbliższych paru tygodni, o ile Disney+ zechce podzielić się danymi. W innym przypadku częściową odpowiedź poznamy za miesiąc, z raportu Nielsena dotyczącego amerykańskiego rynku VOD.
Zwiastun filmu "Vaiana" z 2026 roku