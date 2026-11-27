Freida McFadden



Claire Douglas



Patricia Cornwell



Shari Lapena, autorka bestsellera "Para zza ściany"



Janice Hallett, autorka bestsellera "Zrzutka Haywardów"



John Marrs, autor bestsellera "Zabiłaś mnie pierwsza"



Jack Jordan, autor bestsellera "Śmierć, która cię ocali"



Liz Nugent



Następnego ranka po wspaniałej uroczystości ślubnej dwie najlepsze przyjaciółki, Siobhan i Grace, idą obudzić swoje dwudziestoczteroletnie córki. Sypialnia jest jednak pusta. Kiedy otwierają drzwi do wspólnego pokoju dziewcząt w domku przy basenie, znajdują rozbitą lampę na podłodze, plamę krwi na dywanie i... dzwoniący telefon.Kiedy na miejscu zdarzenia zjawia się policja, matki odkrywają szokującą prawdę – wszystko wskazuje na to, że jedna z córek próbowała zabić drugą. Obie kobiety są oszołomione tą przerażającą wiedzą, ale też zdeterminowane, by wspólnie odnaleźć swoje córki. Zadanie to wystawi ich przyjaźń na ciężką próbę. Tym bardziej, że jedna myśl wciąż nie daje im spokoju: która z dziewcząt jest morderczynią, a która ofiarą?Bestsellerowy thriller cenionej irlandzkiej pisarki.Media o książce:Andrea Mara jest irlandzką autorką thrillerów, które regularnie trafiają na czołówki list "Sunday Timesa", "Irish Timesa" oraz Kindle’a. Sprzedaż jej książek przekroczyła już milion egzemplarzy.Serialowa adaptacja powieści Andrei Mary "To jej wina" podbiła platformy streamingowe i spotkała się z ogromnym uznaniem krytyków oraz widzów. Główną rolę w produkcji zagrała znana z "Sukcesji" Sarah Snook. W pierwszym tygodniu po premierze serial stał się najczęściej oglądanym programem telewizyjnym w Ameryce.Najnowsza powieść Mary, "It Should Have Been You", zdobyła nagrodę dla irlandzkiej powieści kryminalnej roku podczas rozdania nagród An Post Book Awards w 2025 roku. Książka przez sześć tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów w Irlandii, a w Wielkiej Brytanii znalazła się w pierwszej dziesiątce listy bestsellerów "Sunday Timesa". Wcześniejsza powieść, "No One Saw a Thing", była numerem jeden na liście bestsellerów "Sunday Timesa", a jej sprzedaż przekroczyła pół miliona egzemplarzy.Andrea Mara mieszka w Dublinie wraz z mężem i trójką dzieci. Można ją obserwować na Instagramie: @andreamaraauthor