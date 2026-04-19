Jak na ekranie, tak w życiu. Aktor obezwładnił napastnika

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się przed domem Dylana Sprouse'a i jego żony Barbary Palvin. Aktor obezwładnił napastnika, który próbował włamać się do ich domu.
Do czego doszło przed domem Dylana Sprouse'a i Barbary Palvin?
Do sytuacji w domu Sprouse'a
i Palvin
doszło w piątek po północy. Aktor obezwładnił napastnika i trzymał go na muszce do przyjazdu policji, którą jego żona miała wezwać ok. 0:30. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zabrali mężczyznę. Jego tożsamość nie została ujawniona. Według "Los Angeles Times" nie udało mu się wejść do domu pary, nikt nie odniósł też obrażeń. Sprouse
i Palvin
nie skomentowali sprawy.
Callan McAuliffe i Dylan Sprouse w filmie "The Duel"
Skąd znamy Dylana Sprouse'a?Dylan Sprouse
zaczynał karierę jako dziecięcy aktor. Zadebiutował rolą Patricka Kelly'ego, którą dzielił ze swoim bratem bliźniakiem Cole'em
, w sitcomie "Grace w opałach
". W kolejnych latach wcielali się w tę samą postać w takich filmach jak "Super tata
" czy "Mistrz kamuflażu
". Popularność przyniosły im realizowane dla Disney Channel seriale "Nie ma to jak hotel
" i "Nie ma to jak statek
", w których zagrali bliźniaków Zacka (Dylan
) i Cody'ego (Cole
) Martinów. Dylana
mogliśmy zobaczyć też w thrillerze "Dismissed
", melodramacie "After 2
", czarnej komedii "The Duel
", romantycznych komediodramatach "Piękna katastrofa
" i "Piękna katastrofa 2
" czy akcyjniaku "Aftermath. Most w ogniu
". Aktualnie jego filmografię zamyka aktualnie thriller "Neglected
".
Zobacz zwiastun filmu "Aftermath. Mostu w ogniu"
W "Moście w ogniu
" Dylan Sprouse
wcielił się w młodego weterana, który zostaje uwięziony na moście podczas ataku terrorystycznego. Przypominamy zwiastun: