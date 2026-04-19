Jak na ekranie, tak w życiu. Aktor obezwładnił napastnika

news

The Hollywood Reporter
https://www.filmweb.pl/news/Dylan+Sprouse+obezw%C5%82adni%C5%82+napastnika.+Do+czego+dosz%C5%82o+przed+domem+aktora-166186
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Sceny jak z filmu akcji rozegrały się przed domem Dylana Sprouse'a i jego żony Barbary Palvin. Aktor obezwładnił napastnika, który próbował włamać się do ich domu.

Do czego doszło przed domem Dylana Sprouse'a i Barbary Palvin?


Do sytuacji w domu Sprouse'a i Palvin doszło w piątek po północy. Aktor obezwładnił napastnika i trzymał go na muszce do przyjazdu policji, którą jego żona miała wezwać ok. 0:30. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zabrali mężczyznę. Jego tożsamość nie została ujawniona. Według "Los Angeles Times" nie udało mu się wejść do domu pary, nikt nie odniósł też obrażeń.

Sprouse i Palvin nie skomentowali sprawy.

Callan McAuliffe i Dylan Sprouse w filmie "The Duel"

Skąd znamy Dylana Sprouse'a?


Dylan Sprouse zaczynał karierę jako dziecięcy aktor. Zadebiutował rolą Patricka Kelly'ego, którą dzielił ze swoim bratem bliźniakiem Cole'em, w sitcomie "Grace w opałach". W kolejnych latach wcielali się w tę samą postać w takich filmach jak "Super tata" czy "Mistrz kamuflażu". Popularność przyniosły im realizowane dla Disney Channel seriale "Nie ma to jak hotel" i "Nie ma to jak statek", w których zagrali bliźniaków Zacka (Dylan) i Cody'ego (Cole) Martinów. Dylana mogliśmy zobaczyć też w thrillerze "Dismissed", melodramacie "After 2", czarnej komedii "The Duel", romantycznych komediodramatach "Piękna katastrofa" i "Piękna katastrofa 2" czy akcyjniaku "Aftermath. Most w ogniu". Aktualnie jego filmografię zamyka aktualnie thriller "Neglected".

Zobacz zwiastun filmu "Aftermath. Mostu w ogniu"


W "Moście w ogniu" Dylan Sprouse wcielił się w młodego weterana, który zostaje uwięziony na moście podczas ataku terrorystycznego. Przypominamy zwiastun:


