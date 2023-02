Prequel "To" przetrwał rzeź! HBO Max jednak zrobi serial

Co wiemy o serialu "Welcome to Derry"?

O filmie "To"

Zwiastun filmu "To"

HBO Max w ostatnich miesiącach kasowało jeden projekt za drugim. Okazuje się jednak, że niektórym udało się przetrwać. Należy do nichAkcja serialu rozgrywać się będzie w miasteczku Derry, w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają znikać dzieci. Grupa dzieciaków musi skonfrontować się ze swoimi największymi lękami, kiedy staną do walki z morderczym klaunem zwanym Pennywise ...Wydarzenia z serialu mają prowadzić do tego, co znamy z kinowego hitu. Reżyser dylogii Andy Muschietti będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego, jest jednym z pomysłodawców fabuły i wyreżyseruje kilka odcinków, w tym pilotowy. Funkcję showrunnerów w listopadzie ubiegłego roku otrzymali Jason Fuchs Brad Caleb Kane ma już na swoim koncie odcinki serialiczy Jason Fuchs pracował dotąd nad pełnometrażowymi produkcjami:Film opowiada o grupie siedmiu młodych outsiderów dorastających w Derry, miasteczku położonym w stanie Maine, którzy mówią o sobie Klub Frajerów. Każdy z nich został zepchnięty na margines z takiego czy innego powodu. Każdy jest obiektem drwin paczki lokalnych gnębicieli... I wszyscy doświadczyli tego, jak ich lęki ożywają, przybierając postać pradawnej zmiennokształtnej bestii, którą są w stanie określić wyłącznie jako To.Derry od początku swojego istnienia było terenem łowów tej istoty, która wynurza się z kanałów co 27 lat, aby karmić się strachem swoich ofiar - dzieci z Derry. Pewnego przerażającego, pełnego emocji lata Frajerzy jednoczą się i nawiązują między sobą bliskie więzi, by przezwyciężyć własny strach i powstrzymać nową serię morderstw. Jej pierwszą ofiarą pada chłopiec usiłujący pewnego deszczowego dnia dogonić papierową łódkę, która wpadła do kanału burzowego... prosto w ręce Klauna Pennywise'a Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?