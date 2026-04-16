Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

Doug Liman – reżyser takich widowisk, jak "Na skraju jutra" czy "Road House" – zszokował ostatnio informacją, jakoby jego thriller "Killing Satoshi" o twórcy Bitcoina ściął swój budżet z 300 mln dolarów do zaledwie 70 mln dolarów za sprawą AI. Jak się okazuje, film powstaje w całości na tłach generowanych przez sztuczną inteligencję. Bez ani jednego zdjęcia w plenerze.
"Killing Satoshi
" reklamowany jest jako pierwszy pełnometrażowy film fabularny w pełni tworzony z pomocą AI. Technologia służy tu nie tylko do generowania scenografii i otoczenia, ale też do "dostrajania" gry aktorów: korekty mimiki, ruchu ust, a nawet całego ciała, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystko po to, by obniżyć koszty.
Zdjęcia powstały w zaledwie 20 dni w studiu filmowym. Jak mówi Liman, film wykorzystuje minimum fizycznych dekoracji, światła i scenografii – reszta powstanie w postprodukcji dzięki AI. Producenci twierdzą, że dzięki temu udało się zrealizować projekt, który normalnie kosztowałby około 300 mln dolarów, za ułamek tej kwoty – 70 mln dolarów.
Celem było ograniczenie podróży, odpadów i kosztów, bez ingerencji w grę aktorską. Liman i aktorzy porównują to doświadczenie do teatru – z większym naciskiem na samą grę. Twórcy podkreślają, że AI ma wspierać, a nie zastępować ludzką kreatywność.
"Killing Satoshi" zapowiadane jest jako thriller mający rozwikłać jedną z największych zagadek XXI wieku: kim jest osoba ukrywająca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i dlaczego odpowiedź na to pytanie mogłoby zagrozić globalnej strukturze władzy.
Liman reżyseruje na podstawie scenariusza autorstwa Nicka Schenka
. W filmie zobaczymy Caseya Afflecka
i Pete'a Davidsona
, nie wiadomo jednak, jakie przypadły im role. Konkretna data premiery nie jest na razie znana, ale film prawdopodobnie trafi na ekrany jeszcze w 2026 roku.
"Road House" – zobacz naszą recenzję filmu