Disney triumfuje. Jedynym studiem w tym roku z 6 miliardami dolarów wpływów z kin

Disney ma powody do świętowania w to Boże Narodzenie. Właśnie zostało jedynym hollywoodzkim studiem w tym roku, którego filmy w kinach zarobiły co najmniej 6 miliardów dolarów.

Pierwsze 6 miliardów od 2019 roku. Disney znów na czele



Tym samym Disney jest pierwszą wytwórnią od 2019 roku, której udało się osiągnąć tę ekstremalnie wyśrubowaną granicę. W sumie Disney już po raz piąty osiąga ten poziom. Wcześnie udało się to wytwórni w latach 2016-2019.

Do rekordu Disneya jest jednak daleko. W 2019 roku filmu wytwórni zgarnęły 13,1 mld dolarów.


Granicę 6 miliardów dolarów pomogło Disneyowi przekroczyć widowisko Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół". Jego wpływy wynoszą aktualnie ponad 450 milionów dolarów. I wszystko wskazuje na to, że nadchodzący weekend będzie dla filmu bardzo udany. Prognozy sugerują bardzo małe spadki.

Wielkie znaczenie dla wyniku studia miały dwie familijne produkcje: "Zwierzogród 2" oraz "Lilo & Stitch". Ten pierwszy zarobił już na świecie 1,3 mld dolarów. Ten drugi zgarnął 1,04 mld dolarów.

Disney dość późno włączył się do walki o pierwszą pozycję w rankingu wytwórni. Wcześniej na czele zestawienia było Warner Bros., które było pierwszym hollywoodzkim studiem w tym roku z 4 miliardami dolarów na koncie.

W sumie dla Disneya z rynku amerykańskiego pochodzi 2,3 mld dolarów. Pozostałe - 3,7 mld dolarów - filmy studia zarobiły na świecie.

Oceniamy widowisko "Avatar: Ogień i popiół"




