Disney triumfuje. Jedynym studiem w tym roku z 6 miliardami dolarów wpływów z kin

Pierwsze 6 miliardów od 2019 roku. Disney znów na czele

Tym samym Disney jest pierwszą wytwórnią od 2019 roku, której udało się osiągnąć tę ekstremalnie wyśrubowaną granicę. W sumie. Wcześnie udało się to wytwórni w latach 2016-2019.Do rekordu Disneya jest jednak daleko. W 2019 roku filmu wytwórni zgarnęły 13,1 mld dolarów.Granicę 6 miliardów dolarów pomogło Disneyowi przekroczyć widowisko Jamesa Camerona. Jego wpływy wynoszą aktualnie ponad 450 milionów dolarów. I wszystko wskazuje na to, że nadchodzący weekend będzie dla filmu bardzo udany. Prognozy sugerują bardzo małe spadki.Wielkie znaczenie dla wyniku studia miały dwie familijne produkcje:oraz. Ten pierwszy zarobił już na świecie 1,3 mld dolarów. Ten drugi zgarnął 1,04 mld dolarów.Disney dość późno włączył się do walki o pierwszą pozycję w rankingu wytwórni. Wcześniej na czele zestawienia było Warner Bros., które było pierwszym hollywoodzkim studiem w tym roku z 4 miliardami dolarów na koncie.W sumie dla Disneya z rynku amerykańskiego pochodzi 2,3 mld dolarów. Pozostałe - 3,7 mld dolarów - filmy studia zarobiły na świecie.