Dziś w Toronto światowa premiera filmu Jana Komasy "Dobry chłopiec". Zobacz fragment i plakat
Na festiwalu w Toronto swoją światową premierę ma dziś najnowsze dzieło Jana Komasy "Dobry chłopiec". Z tej okazji do sieci trafił międzynarodowy plakat.

Reżyser "Sali samobójców" i "Bożego Ciała" nakręcił film anglojęzyczny



"Dobry chłopiec" to dramat psychologiczny zrealizowany po angielsku. W obsadzie znalazły się takie międzynarodowe gwiazdy jak Stephen Graham ("Dojrzewanie") i  Andrea Riseborough ("Reżim"). Plakat filmu przedstawia się tak:


Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

Jan Komasa jest reżyserem filmu. Za scenariusz odpowiadali zaś Bartek Bartosik i Naqqash Khalid. Wśród producentów są: Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski.

Oprócz plakatu w ostatnich dniach do sieci trafił także fragment filmu. Znajdziecie go poniżej:

Zobacz fragment filmu "Dobry chłopiec"




