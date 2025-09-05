Dziś w Toronto światowa premiera filmu Jana Komasy "Dobry chłopiec". Zobacz fragment i plakat

Na festiwalu w Toronto swoją światową premierę ma dziś najnowsze dzieło Jana Komasy "Dobry chłopiec". Z tej okazji do sieci trafił międzynarodowy plakat.
Reżyser "Sali samobójców" i "Bożego Ciała" nakręcił film anglojęzyczny "Dobry chłopiec"
to dramat psychologiczny zrealizowany po angielsku. W obsadzie znalazły się takie międzynarodowe gwiazdy jak Stephen Graham
("Dojrzewanie
") i Andrea Riseborough
("Reżim
"). Plakat filmu przedstawia się tak:
Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon
) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham
). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough
) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec. Jan Komasa
jest reżyserem filmu. Za scenariusz odpowiadali zaś Bartek Bartosik
i Naqqash Khalid
. Wśród producentów są: Ewa Piaskowska
i Jerzy Skolimowski
.
Oprócz plakatu w ostatnich dniach do sieci trafił także fragment filmu. Znajdziecie go poniżej:
Zobacz fragment filmu "Dobry chłopiec"