Dzień Dziecka w Cinema City. Rodzinny weekend pełen filmowych emocji i konkurs z nagrodami!

Z okazji Dnia Dziecka Cinema City przygotowało dla małych i dużych kinomanów wyjątkowy prezent - rodzinny weekend pełen filmowych emocji, wspólnie spędzonego czasu i niespodzianek. Szukasz pomysłu na świętowanie? W dniach 29–31 maja na widzów we wszystkich kinach sieci będą czekały najlepsze filmy familijne, konkurs z nagrodami i okazja do stworzenia wspólnych wspomnień przed wielkim ekranem.
Weekend poprzedzający Dzień Dziecka to okazja, by wspólnie wybrać się do kina i zanurzyć się w świecie filmowych historii. Tegoroczna odsłona Dnia Dziecka w Cinema City ma zachęcać najmłodszych do wspólnej zabawy i spędzania czasu w kinowej atmosferze. W tym czasie na ekranach kin pojawią się także familijne premiery i filmy dla dzieci, m.in.
- "Kurozając i świątynia świstaka
" – pełna przygód opowieść o niezwykłym bohaterze, który wraz z przyjaciółmi wyrusza na niebezpieczną wyprawę, by ocalić swój gatunek i odkryć legendarną moc;
- "Drzewo magii
" – historia przenosząca młodych widzów do fantastycznych krain pełnych zagadek i niespodzianek;
- "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum
" – nowa odsłona przygód kultowego duetu, który podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum przypadkowo uruchamia tajemniczy Astralny Kompas prowadzący do legendarnego Złotego Miasta;
- "Niesamowite przygody skarpetek 3
" – pełna humoru i wyobraźni opowieść o skarpetkach, które tym razem ruszają w kosmiczną podróż, wcielając się m.in. w szeryfów, detektywów i podróżników.
Cinema City przypomina również o specjalnej Ofercie Rodzinnej
, przygotowanej z myślą o rodzicach i opiekunach odwiedzających kino z dziećmi. Dzięki niej dorośli mogą korzystać z cen biletów dziecięcych na wybrane filmy familijne i animowane. Bilety rodzinne uprawniają także do skorzystania ze specjalnej oferty barowej dostępnej przy wybranych zestawach kinowych. Oferta skierowana jest do opiekunów dzieci do 12. roku życia.
A dla nieco starszych widzów na weekendowy seans poleca się najnowszy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen: "Mandalorian i Grogu
". Kinowy konkurs
W dniach od 29 maja do 5 czerwca na oficjalnym profilu Cinema City Polska na Facebooku odbędzie się specjalny konkurs. Wystarczy śledzić media społecznościowe sieci i wziąć udział w zabawie, by mieć szansę zdobyć licencjonowane upominki od kultowych marek, takich jak Hot Wheels, Barbie, UNO i Monster High. Do zobaczenia w kinach Cinema City!
Informacja sponsorowana