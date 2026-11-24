Nie wszystkie koszmary z lasu kończą się wraz z powrotem do cywilizacji. Bohaterki "Yellowjackets" przekonały się o tym bardzo boleśnie. Serial, który zaczynał się jak opowieść o katastrofie lotniczej i walce o przetrwanie, szybko zamienił się w znacznie mroczniejszą historię o traumie, przemocy, przyjaźni i sekretach, które potrafią przetrwać całe dekady.
Trzy pierwsze sezony serialu można już oglądać w CANAL+
. Premiera czwartego – i ostatniego – już bardzo niedługo. Zapamiętajcie datę 27 listopada.
"Yellowjackets" – jak to się wszystko zaczęło?
W centrum "Yellowjackets
" znajduje się żeńska licealna drużyna piłkarska. W 1996 roku dziewczyny lecą na turniej, ale ich samolot rozbija się gdzieś w kanadyjskiej głuszy. Z katastrofy wychodzi cało część zespołu, jednak szybko okazuje się, że samo przetrwanie będzie dopiero początkiem problemów.
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Serial prowadzi historię dwutorowo. Z jednej strony obserwujemy nastolatki próbujące przeżyć w dziczy, z drugiej – spotykamy je około 25 lat później, już jako dorosłe kobiety. Przeszłość, o której przez lata próbowały zapomnieć, zaczyna wracać.
"Yellowjackets" – od katastrofy do walki o przetrwanie
Na początku dziewczyny próbują trzymać się razem. Z czasem głód, strach i izolacja zaczynają zmieniać relacje między nimi. Pojawiają się podziały, konflikty o przywództwo i coraz większe zainteresowanie tajemniczymi siłami, które – przynajmniej według części bohaterek – mogą rządzić tym miejscem.
W pierwszym sezonie poznajemy m.in. Shaunę, Taissę, Natalie, Misty i Lottie. Każda z nich inaczej reaguje na ekstremalną sytuację. Jedne próbują zachować resztki dawnego życia, inne podporządkowują się regułom panującym w lesie.
Równolegle poznajemy ich dorosłe wersje. Shauna wiedzie pozornie zwyczajne życie, Taissa robi polityczną karierę, Misty pracuje jako pielęgniarka, a Natalie zmaga się z własnymi demonami. Szybko okazuje się, że żadna z nich tak naprawdę nie zostawiła przeszłości za sobą.
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W drugim sezonie sytuacja robi się bardziej brutalna. Zima odcina ocalałe nastolatki od świata, a głód zaczyna popychać je do decyzji, których wcześniej nie byłyby w stanie sobie wyobrazić. Coraz więcej ekranowego czasu zdobywa Lottie, która jest przekonana, że las posiada własną wolę. Jednocześnie grupa zaczyna stosować rytuały, które mają decydować o tym, kto przeżyje.
Trzeci sezon jeszcze mocniej przesunął granicę w walce o przetrwanie. W nowych odcinkach Shauna zaczyna walczyć o władzę nad grupą, przekonana, że właśnie ona powinna decydować o losie pozostałych. Jednocześnie pojawiła się szansa na ratunek – dziewczyny spotykają naukowców, a pod koniec sezonu udaje im się nawet nawiązać kontakt ze światem zewnętrznym za pomocą naprawionego telefonu satelitarnego.
Sezon kończy się więc w momencie, gdy ratunek wydaje się już naprawdę blisko, ale jednocześnie jasne staje się, że powrót do cywilizacji wcale nie będzie oznaczał końca koszmaru.
Wielkie gwiazdy i dwa pokolenia "Yellowjackets"
Jednym z największych atutów serialu jest jego obsada. Dorosłą Shaunę gra Melanie Lynskey
, Taissę – Tawny Cypress
, a Misty – Christina Ricci
. W roli Natalie mogliśmy oglądać Juliette Lewis
, natomiast dorosłą Van zagrała Lauren Ambrose
.
Młodsze wersje bohaterek wcielają się m.in. Sophie Nélisse
jako Shauna, Jasmin Savoy Brown
jako Taissa, Sophie Thatcher
jako Natalie, Samantha Hanratty
jako Misty, Courtney Eaton
jako Lottie i Liv Hewson
jako Van.
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Na ekranie pojawiają się także Warren Kole
jako Jeff, Steven Krueger
jako Ben oraz Elijah Wood
jako Walter, a także Hilary Swank
i Joel McHale
. Ich bohaterowie wprowadzają do historii kolejne elementy, które komplikują sytuację ocalałych. Serial przyciągnął więc zarówno uznane gwiazdy, jak i młode aktorki, które dzięki "Yellowjackets
" dostały jedne z najciekawszych ról w swoich karierach.
4. sezon "Yellowjackets" przyniesie długo wyczekiwane odpowiedzi
Czwarty sezon będzie finałową odsłoną "Yellowjackets
" i połączy trzy perspektywy czasowe: wydarzenia w lesie, moment powrotu ocalałych do New Jersey oraz ich życie wiele lat później. Dziewczyny wreszcie zostaną uratowane i wrócą do domu jako bohaterki, ale nikt poza nimi nie będzie wiedział, co naprawdę wydarzyło się na odludziu.
Twórcy zapowiadają, że nowy sezon przyniesie satysfakcjonujące odpowiedzi, na które tak długo czekamy. Dowiemy się, jak dziewczynom udało się przetrwać, i poznamy tajemnice, które przez lata je prześladowały.
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"Yellowjackets
" od początku zadaje więc pytania o to, co jesteśmy w stanie zrobić, by przetrwać, gdy wszystkie dotychczas znane zasady przestają obowiązywać. I jak poradzić sobie z ciężarem podjętych decyzji, gdy zagrożenie w końcu minie.
Współczesne bohaterki ponownie zagrają m.in. Melanie Lynskey
, Christina Ricci
i Tawny Cypress
, a w młodszych wersjach zobaczymy Sophie Nélisse
, Jasmin Savoy Brown
, Sophie Thatcher
, Samanthę Hanratty
, Courtney Eaton
i Liv Hewson
. W obsadzie jest również Hilary Swank
, a dołączają m.in. Molly Ringwald
, June Squibb
i Dulé Hill
.
Zobacz zapowiedź 4. sezonu "Yellowjackets". Premiera 27 listopada w CANAL+
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