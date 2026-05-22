Dziki i zagadka morderstwa. Thriller "Too Many Beasts" wyróżniony w Cannes

Francuski film "Too Many Beasts" ("L’Espèce explosive") w reżyserii Sary Arnold zdobył nagrodę Europa Cinemas Label podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Wyróżnienie przyznawane jest przez organizację Europa Cinemas dla najlepszego europejskiego filmu odbywającej się równolegle do festiwalu sekcji Directors’ Fortnight (Quinzaine des cinéastes).
Europa Cinemas wyróżnia film z sekcji Directors’ Fortnight
Europa Cinemas Label została przyznana po raz dwudziesty trzeci. Wyróżniony nią europejski film z sekcji Directors’ Fortnight otrzymuje wsparcie sieci kin Europa Cinemas, na którą składa się 3166 ekranów w 815 miastach i 39 krajach. Polega ono na dodatkowej promocji, wsparciu dystrybucyjnym i wydłużeniu tzw. okna kinowego, czyli okresu, gdy film jest wyświetlany w kinach.
Jury złożone z członków sieci Europa Cinemas pochwaliło film Arnold jako "bardzo świeży i oryginalny debiut" oraz "prawdziwą mieszankę gatunkową, łączącą romans, thriller, komedię i film policyjny". "Przystępna fabuła raz za razem zabiera widownię w zupełnie niespodziewane kierunki", dodali jurorzy.
Akcja "Too Many Beasts" rozgrywa się w północno-wschodniej Francji, gdzie w zastraszającym tempie rośnie populacja dzików. Narastający konflikt między rolnikami a myśliwymi doprowadza do morderstwa. Impulsywny korsykański policjant Fulda (Alexis Manenti) i psycholożka Stéphane (Ella Rumpf) przyjeżdżają pomóc lokalnym władzom w rozwiązaniu kryminalnej zagadki. Dwoje niedobranych partnerów odkrywa, że nie może ufać nikomu i niczemu – ani miejscowym, ani kolegom, ani nawet samemu prawu.
Fragment filmu "Too Many Beasts" ("L’Espèce explosive")