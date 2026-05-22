Dziki i zagadka morderstwa. Thriller "Too Many Beasts" wyróżniony w Cannes
Francuski film "Too Many Beasts" ("L’Espèce explosive") w reżyserii Sary Arnold zdobył nagrodę Europa Cinemas Label podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Wyróżnienie przyznawane jest przez organizację Europa Cinemas dla najlepszego europejskiego filmu odbywającej się równolegle do festiwalu sekcji Directors’ Fortnight (Quinzaine des cinéastes).
   

Europa Cinemas Label została przyznana po raz dwudziesty trzeci. Wyróżniony nią europejski film z sekcji Directors’ Fortnight otrzymuje wsparcie sieci kin Europa Cinemas, na którą składa się 3166 ekranów w 815 miastach i 39 krajach. Polega ono na dodatkowej promocji, wsparciu dystrybucyjnym i wydłużeniu tzw. okna kinowego, czyli okresu, gdy film jest wyświetlany w kinach.
    
Jury złożone z członków sieci Europa Cinemas pochwaliło film Arnold jako "bardzo świeży i oryginalny debiut" oraz "prawdziwą mieszankę gatunkową, łączącą romans, thriller, komedię i film policyjny". "Przystępna fabuła raz za razem zabiera widownię w zupełnie niespodziewane kierunki", dodali jurorzy.

Akcja "Too Many Beasts" rozgrywa się w północno-wschodniej Francji, gdzie w zastraszającym tempie rośnie populacja dzików. Narastający konflikt między rolnikami a myśliwymi doprowadza do morderstwa. Impulsywny korsykański policjant Fulda (Alexis Manenti) i psycholożka Stéphane (Ella Rumpf) przyjeżdżają pomóc lokalnym władzom w rozwiązaniu kryminalnej zagadki. Dwoje niedobranych partnerów odkrywa, że nie może ufać nikomu i niczemu – ani miejscowym, ani kolegom, ani nawet samemu prawu.

