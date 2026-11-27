Jaka jest polityka Ubisoftu w odniesieniu do AI?

Przypomnijmy, że w swoim artykule portal Vertical Slice przedstawił wypowiedzi pracowników Ubisoftu, z których wynika, że koncern bardzo naciska na wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia prac oraz zwiększenia efektywności. Jeżeli jakiś zespół przyzna, że nie zamierza korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, to musi szczegółowo wyjaśnić, dlaczego podjęto taką decyzję.Z artykułu jasno wynika, że korzystanie z AI nie jest obowiązkowe, jednak jest mocno promowane przez kierownictwo. Dlatego też dementi wydane przez Ubisoft brzmi dziwnie. Wbrew bowiem intencjom zdaje się potwierdzać informacje portalu Vertical Slice, a nie im zaprzeczać.Oceńcie zresztą sami. Oto oficjalna odpowiedź Ubisoftu: