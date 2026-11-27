Ubisoft postanowiło odnieść się do pojawiających się w mediach zarzutów, że firma wymaga od swoich zespołów korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji. Oficjalna odpowiedź miała zaprzeczać doniesieniom opublikowanym na portalu Vertical Slice. Została jednak tak skonstruowana, że praktycznie niczemu nie zaprzecza.
Jaka jest polityka Ubisoftu w odniesieniu do AI?
Przypomnijmy, że w swoim artykule portal Vertical Slice przedstawił wypowiedzi pracowników Ubisoftu, z których wynika, że koncern bardzo naciska na wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia prac oraz zwiększenia efektywności. Jeżeli jakiś zespół przyzna, że nie zamierza korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, to musi szczegółowo wyjaśnić, dlaczego podjęto taką decyzję.
Z artykułu jasno wynika, że korzystanie z AI nie jest obowiązkowe, jednak jest mocno promowane przez kierownictwo. Dlatego też dementi wydane przez Ubisoft brzmi dziwnie. Wbrew bowiem intencjom zdaje się potwierdzać informacje portalu Vertical Slice, a nie im zaprzeczać.
Oceńcie zresztą sami. Oto oficjalna odpowiedź Ubisoftu: Zachęcamy nasze zespoły do poszukiwania obszarów, w których sztuczna inteligencja może być przydatna i usprawnić ich pracę. Nie oznacza to jednak, że projekty muszą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję. Zespoły powinny same ocenić, czy i w jaki sposób te technologie mogą sprawdzić się w grze, którą chcą stworzyć, oraz w doświadczeniach, jakie pragną zapewnić graczom.