EFEKT WAJDY: Smoczyńska i Sobieszczański o tym, czego nauczył ich Andrzej Wajda

Filmweb i Szkoła Wajdy zapraszają na pierwszą odsłonę podcastu "Efekt Wajdy", w którym wraz z zaproszonymi gośćmi pochylamy się nad dziedzictwem autora "Popiołu i diamentu" oraz "Ziemi obiecanej". W premierowym odcinku wybitni reżyserzy Agnieszka Smoczyńska ("Córki dancingu") i Maciej Sobieszczański ("Brat") opowiadają Łukaszowi Muszyńskiemu, jak wspominają studia pod okiem Mistrza. Jakim nauczycielem był Andrzej Wajda? Skąd brała się jego niespożyta energia i pasja tworzenia? Odpowiedzi szukajcie w naszej rozmowie.



W 2026 roku przypada setna rocznica urodzin oraz jednocześnie dziesiąta rocznica śmierci Andrzeja Wajdy. Senat RP ustanowił ten rok Rokiem Andrzeja Wajdy w uznaniu twórczości i dokonań jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, współtwórcy polskiej szkoły filmowej oraz kina moralnego niepokoju, które zdefiniowały polską pamięć historyczną i współczesną tożsamość kulturową, artysty zajmującego się też reżyserią teatralną, szczególnie związanego z krakowskim Teatrem Starym i warszawskim Teatrem Powszechnym. Jak podkreślono, dzieła Andrzeja Wajdy skalą artystycznych dokonań i jakością obywatelskiej postawy plasują go wśród najwybitniejszych twórców kultury polskiej XX i początków XXI w. Swą twórczością zbudował pomost pomiędzy „polskim czasem przeszłym” a teraźniejszością i przyszłością. Zarówno osobiście, jak i przez swoje dzieła Andrzej Wajda stał się ambasadorem Polski i polskiej kultury w świecie. Jego filmy takie jak - Kanał, Popiół i diament, Ziemia obiecana, Człowiek z marmuru czy Katyń - weszły do kanonu arcydzieł światowego kina i stanowią bezcenny polski depozyt w archiwach dziesiątej muzy. Jako mistrz i mentor (założyciel Wajda School & Studio) uformował całe generacje ludzi, którzy z jego praktyki artystycznej i postawy wobec świata czerpali wzorce i twórcze inspiracje.

