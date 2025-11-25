Newsy Seriale EKSPERYMENT: ODSIADKA: czy influencerzy przetrwają w prawdziwym więzieniu? Zobacz program reality, jakiego jeszcze nie było już 3 grudnia w CANAL+
Seriale

EKSPERYMENT: ODSIADKA: czy influencerzy przetrwają w prawdziwym więzieniu? Zobacz program reality, jakiego jeszcze nie było już 3 grudnia w CANAL+

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/EKSPERYMENT%3A+ODSIADKA%3A+czy+influencerzy+przetrwaj%C4%85+w+prawdziwym+wi%C4%99zieniu+Zobacz+program+reality%2C+jakiego+jeszcze+nie+by%C5%82o+ju%C5%BC+3+grudnia+w+CANAL%2B-164077
EKSPERYMENT: ODSIADKA: czy influencerzy przetrwają w prawdziwym więzieniu? Zobacz program reality, jakiego jeszcze nie było już 3 grudnia w CANAL+
źródło: Materiały prasowe
Siedmiu influencerów trafia za kratki. Bez telefonów, bez kontaktu z followersami. Z prawdziwymi więźniami w celi i autentycznymi strażnikami. Zobacz, jak uczestnicy – Gimper, Jasper, Stifler, Misiek Koterski, Zygmunt Chajzer, Mini Majk i Jakub Rzeźniczak – są zmuszeni do porzucenia komfortowej codzienności, żeby poznać prawdę o samych sobie… i to czasami nieprzyjemną. Kto pierwszy pęknie? Kto będzie bał się wyjść z celi? Kto jako pierwszy zyska szacunek współwięźniów, a kto będzie musiał odbyć karę już pierwszego dnia? Daj się porwać unikatowemu eksperymentowi i sprawdź, co odkryją bohaterowie. Premiera pierwszego projektu reality produkcji CANAL+ już 3 grudnia! 

Kliknij TUTAJ i przejdź do CANAL+ by poznać pełną ofertę serwisu. Dostęp do pakietu z serialami i filmami z okazji Black Week już od 19 zł/mies. przez cały rok w CANAL+.



"Eksperyment: Odsiadka" to rewolucyjny format, w którym influencerzy muszą przetrwać autentyczne więzienne doświadczenie.  Mieszkając w prawdziwym, niedawno zamkniętym zakładzie karnym w Bartoszycach, odkryją, jak naprawdę wygląda życie za kratami i spróbują przetrwać w surowym reżimie. 

Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami,  którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki. 

Przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment jest nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.  



Jak uczestnicy poradzą sobie w tych ekstremalnych warunkach? Czego dowiedzą się o sobie w trakcie tego trudnego testu? "Eksperyment: Odsiadka" to survivalowe reality show, jakiego jeszcze nie było. 

W programie wzięli udział influencerzy: Gimper, Jasper, Stifler, Misiek Koterski, Zygmunt Chajzer, Mini Majk i Jakub Rzeźniczak.

"Eksperyment: Odsiadka" to pierwszy program reality produkcji CANAL+, dlatego zależało nam, żeby odzwierciedlał wszystko to, czym chcemy, żeby charakteryzowały się nasze przyszłe produkcje: odwagę, nieszablonowość, duże nazwiska oraz unikatowe tematy, jakich jeszcze polska telewizja nie podejmowała. Myślę, że widzowie będą oglądać kolejne odcinki z zapartym tchem i niejeden raz się zaskoczą – mówi Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+. 

Producentami wykonawczymi są Filip Bałdyga i Adriana Sławińska z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a produkcję Karolina Dorczuk. Producentem montażu i postprodukcji jest Damian Rajzer z CANAL+. Program został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. EKSPERYMENT: ODSIADKA to kolejny projekt nowego działu CANAL+ Content Lab. 

Premiera programu reality EKSPERYMENT: ODSIADKA już 3 grudnia w serwisie streamingowym CANAL+.
Informacja sponsorowana

Eksperyment: Odsiadka  (2025)

 Eksperyment: Odsiadka

Najnowsze Newsy

Seriale Festiwale i nagrody

Stars on Stage: Gwiazdy na wyciągnięcie ręki w Kinotece!

Emma Heming Willis szczerze o opiece nad Bruce'em Willisem

2 komentarze
Seriale

Producentka "Manchester by the Sea" stworzy serial z "Zakochaną złośnicą"

Inne Filmy

Nie żyje aktorka Jill Freud. Była pierwowzorem bohaterki "Opowieści z Narnii"

2 komentarze
Seriale

Listomania! Rupert Grint napisał list do nowego odtwórcy Rona Weasleya

17 komentarzy
Filmy

Była Barbie, teraz przeprowadzi sekcję zwłok mordercy

1 komentarz
Inne Filmy

5. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych