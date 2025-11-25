EKSPERYMENT: ODSIADKA: czy influencerzy przetrwają w prawdziwym więzieniu? Zobacz program reality, jakiego jeszcze nie było już 3 grudnia w CANAL+

Siedmiu influencerów trafia za kratki. Bez telefonów, bez kontaktu z followersami. Z prawdziwymi więźniami w celi i autentycznymi strażnikami. Zobacz, jak uczestnicy – Gimper, Jasper, Stifler, Misiek Koterski, Zygmunt Chajzer, Mini Majk i Jakub Rzeźniczak – są zmuszeni do porzucenia komfortowej codzienności, żeby poznać prawdę o samych sobie… i to czasami nieprzyjemną. Kto pierwszy pęknie? Kto będzie bał się wyjść z celi? Kto jako pierwszy zyska szacunek współwięźniów, a kto będzie musiał odbyć karę już pierwszego dnia? Daj się porwać unikatowemu eksperymentowi i sprawdź, co odkryją bohaterowie. Premiera pierwszego projektu reality produkcji CANAL+ już 3 grudnia!
"Eksperyment: Odsiadka
" to rewolucyjny format, w którym influencerzy muszą przetrwać autentyczne więzienne doświadczenie. Mieszkając w prawdziwym, niedawno zamkniętym zakładzie karnym w Bartoszycach, odkryją, jak naprawdę wygląda życie za kratami i spróbują przetrwać w surowym reżimie.
Od momentu, gdy celebryci postawią stopę w nowym, przerażającym miejscu, zmierzą się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których będą musieli rozbierać się do naga. Co więcej, będą dzielić cele z byłymi skazańcami, co zmusi ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki.
Przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment jest nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.
Jak uczestnicy poradzą sobie w tych ekstremalnych warunkach? Czego dowiedzą się o sobie w trakcie tego trudnego testu? "Eksperyment: Odsiadka
" to survivalowe reality show, jakiego jeszcze nie było.
W programie wzięli udział influencerzy: Gimper
, Jasper
, Stifler
, Misiek Koterski
, Zygmunt Chajzer
, Mini Majk
i Jakub Rzeźniczak
. "Eksperyment: Odsiadka" to pierwszy program reality produkcji CANAL+, dlatego zależało nam, żeby odzwierciedlał wszystko to, czym chcemy, żeby charakteryzowały się nasze przyszłe produkcje: odwagę, nieszablonowość, duże nazwiska oraz unikatowe tematy, jakich jeszcze polska telewizja nie podejmowała. Myślę, że widzowie będą oglądać kolejne odcinki z zapartym tchem i niejeden raz się zaskoczą
– mówi Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+.
Producentami wykonawczymi są Filip Bałdyga
i Adriana Sławińska z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja
z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko
, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba
. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko
i Bartosz Łabęcki, a produkcję Karolina Dorczuk. Producentem montażu i postprodukcji jest Damian Rajzer z CANAL+. Program został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. EKSPERYMENT: ODSIADKA to kolejny projekt nowego działu CANAL+ Content Lab.
Premiera programu reality EKSPERYMENT: ODSIADKA już 3 grudnia w serwisie streamingowym CANAL+.
