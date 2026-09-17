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EXCLUSIVE: Sandra Drzymalska gwiazdą filmu "Miłka". Mamy pierwsze zdjęcie

Filmweb
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EXCLUSIVE: Sandra Drzymalska gwiazdą filmu &quot;Miłka&quot;. Mamy pierwsze zdjęcie
źródło: Materiały prasowe
autor: Paweł Jończyk
Wczoraj na platformie Netflix zadebiutował serial "Lalka" z Sandrą Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej, a już dziś spotykamy aktorkę na planie filmu "Miłka", kręconego w Bieszczadach. Zdjęcia do filmu, realizowanego przez Studio Produkcyjne ORKA, w reżyserii Katarzyny Warzechy, właśnie ruszyły.

To historia młodej kobiety, która poszukuje kogoś, kto być może jest jej ojcem. Ale przede wszystkim poszukuje siebie. – Muszę przyznać, że bardzo się cieszę na kino współczesne po ostatnim roku. Kończąc "Violettę Villas" powtarzałam, że teraz czekam na rolę, gdzie będę grała w wygodnych, komfortowych ciuchach i bez make-upu. I tak też się stało. Wywróżyłam to sobie – uśmiecha się Drzymalska.


Rzeczywiście, tytułowa Miłka nie przypomina żadnej z poprzednio granych przez nią bohaterek. – Każda rola jest dla mnie nowym wyzwaniem – mówi aktorka. – W "Miłce" wcielam się w postać, dzięki której po raz kolejny odkrywam coś nowego w sobie, nie tylko jako aktorka, ale też jako człowiek. Odkrywam również nowe terytorium. Bieszczady są dla mnie niezwykle zachwycające – ich dzikość, surowość robią na mnie wrażenie.

Na pytanie o największą trudność przy budowaniu postaci Miłki, Drzymalska odpowiada: – Zmierzenie się z wewnętrznymi wątpliwościami mojej bohaterki, wyrażanymi poprzez subtelną emocjonalność.

Studio Produkcyjne ORKA korzysta ze wsparcia Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Premiera przewidziana jest w roku 2027. Dystrybutorem filmu będzie Forum Film Poland.

Miłka to trzydziestolatka, która wybrała życie nomadki – mieszka w kamperze, zatrzymuje się tam, gdzie chce i żyje na własnych zasadach. Gdy nagła śmierć matki sprowadza ją do Polski, odkrywa rodzinną tajemnicę. Trop prowadzi w Bieszczady, gdzie poszukiwanie nieznanego mężczyzny zaczyna splatać się z pytaniami o jej własne pochodzenie. "Miłka" to opowieść o wolności, bliskości i korzeniach – o tym, czego szukamy w innych ludziach i co możemy odnaleźć po drodze w sobie.

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