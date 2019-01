EXCLUSVIE: Gwiazdy "Powrotu Bena" opowiadają o filmie

3 2 1



Od dziś w kinach możecie oglądać film. Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia materiału wideo, w którym gwiazdy opowiadają o tym, jak im się współpracowało na planie.Klip znajdziecie poniżej.Gdy Holly ( Julia Roberts ) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena ( Lucas Hedges ), który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest czysty i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.