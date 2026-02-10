Eddie Murphy i Eva Longoria będą parą psychologów w nowej komedii

Do sieci trafiła informacja, że Eddie Murphy i Eva Longoria połączą siły w nowej komedii zatytułowanej "Attachment Parenting", która trafi pod skrzydła Amazon MGM Studios. Projekt oparty jest na opowiadaniu Julianny Baggott.
Co wiemy o nowej komedii Amazona? Murphy
i Longoria
nie tylko zagrają główne role, ale również będą producentami filmu za pośrednictwem swoich firm. Do zespołu producenckiego dołączy także John Davis
z Davis Entertainment. Dla całej trójki to ponowna współpraca po zeszłorocznej komedii akcji "The Pickup
", również wyprodukowanej dla Amazona.
"The Pickup""Attachment Parenting"
utrzymane ma być w duchu klasycznych komedii. Fabuła skupi się na parze psychologów, których wyznawana filozofia wychowania dzieci zostaje wystawiona na próbę, gdy zostają zmuszeni do terapii dysfunkcyjnej rodziny bossa przestępczego... będąc jednocześnie zakładnikami w hotelu. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Na ten moment nie ogłoszono nazwisk scenarzysty ani reżysera. Julianna Baggott
to bestsellerowa pisarka i poetka, która ma na koncie ponad 20 książek. Posiada też własną firmę produkcyjną. Eddie Murphy
już od kilku lat współpracuje z Amazonem. Poza "The Pickup
" wystąpił m.in. także w świątecznym film "Świąteczna Aleja
". Eva Longoria
również pojawiła się w "The Pickup
", gdzie wcieliła się w żonę bohatera granego przez Murphy’ego
, a ostatnio była częścią obsady komedii "Co. Za. Radość
", także produkcji Amazona.
