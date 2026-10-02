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Eddie Murphy na małym ekranie. Zagra w serialu "The Chairman"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Eddie Murphy na małym ekranie. Zagra w serialu &quot;The Chairman&quot;
źródło: Getty Images
autor: Leon Bennett
Eddie Murphy po ponad 40 latach znów zagości na dłużej w telewizji. Aktor dołączył do obsady "The Chairman", nowego serialu dramatycznego rozwijanego dla Peacock przez Matthew Weinera, twórcę serialu "Mad Men".

Murphy znów na małym ekranie



GettyImages-2272145504.jpg Getty Images © Michael Kovac


Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że "The Chairman" będzie produkcją 101 Studios i Universal Television. Projekt powstaje również w ramach współpracy NBCUniversal z Davidem Glasserem i Chrisem McCarthym.

Dla Murphy'ego będzie to szczególny występ. "The Chairman" ma być jego pierwszą stałą rolą w fabularnym serialu telewizyjnym. Ostatni raz regularnie występował w telewizji jako członek obsady "Saturday Night Live", do którego dołączył w 1980 roku. Spędził w programie cztery sezony, a jego występy pomogły rozpocząć jedną z najbardziej udanych karier komediowych Hollywood. Później Murphy przeniósł się przede wszystkim do kina. Zagrał między innymi w serii "Gliniarz z Beverly Hills", "Księciu w Nowym Jorku", "Grubym i chudszym" i "Dr. Dolittle". Widzowie znają go również jako głos Osła z "Shreka". Za rolę w "Dreamgirls" otrzymał nominację do Oscara.

Matthew Weiner ma na koncie dziewięć nagród Emmy. Twórca "Mad Men" był również scenarzystą i producentem "Rodziny Soprano", a później stworzył między innymi serial "The Romanoffs".

Na razie nie wiadomo, kiedy "The Chairman" trafi na Peacock ani kto jeszcze znajdzie się w obsadzie.

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