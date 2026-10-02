Eddie Murphy na małym ekranie. Zagra w serialu "The Chairman"

Eddie Murphy po ponad 40 latach znów zagości na dłużej w telewizji. Aktor dołączył do obsady "The Chairman", nowego serialu dramatycznego rozwijanego dla Peacock przez Matthew Weinera, twórcę serialu "Mad Men".
Murphy znów na małym ekranie
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Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że "The Chairman"
będzie produkcją 101 Studios i Universal Television. Projekt powstaje również w ramach współpracy NBCUniversal z Davidem Glasserem
i Chrisem McCarthym
.
Dla Murphy'ego
będzie to szczególny występ. "The Chairman"
ma być jego pierwszą stałą rolą w fabularnym serialu telewizyjnym. Ostatni raz regularnie występował w telewizji jako członek obsady "Saturday Night Live
", do którego dołączył w 1980 roku. Spędził w programie cztery sezony, a jego występy pomogły rozpocząć jedną z najbardziej udanych karier komediowych Hollywood. Później Murphy
przeniósł się przede wszystkim do kina. Zagrał między innymi w serii "Gliniarz z Beverly Hills
", "Księciu w Nowym Jorku
", "Grubym i chudszym
" i "Dr. Dolittle
". Widzowie znają go również jako głos Osła z "Shreka
". Za rolę w "Dreamgirls
" otrzymał nominację do Oscara
. Matthew Weiner
ma na koncie dziewięć nagród Emmy
. Twórca "Mad Men
" był również scenarzystą i producentem "Rodziny Soprano
", a później stworzył między innymi serial "The Romanoffs
".
Na razie nie wiadomo, kiedy "The Chairman" trafi na Peacock ani kto jeszcze znajdzie się w obsadzie.
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