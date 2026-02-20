Eddie Redmayne gwiazdą nowego filmu uznanego japońskiego reżysera

Deadline informuje, że Searchlight Pictures wyprodukuje kolejny anglojęzyczny projekt uznanego japońskiego reżysera Hirokazu Koreedy, w którym główną rolę zagra Eddie Redmayne, pełniący również funkcję producenta.
Scenariusz napisze sam Koreeda
. Niestety szczegóły fabuły na razie nie zostały ujawnione, czekamy więc na dalsze informacje.
Producenckie dokonania Redmayne'a
Na ekranie Redmayne
pojawi się również w filmie Warner Bros "Panic Carefully
", gdzie zagra u boku Julii Roberts
, ale aktor od pewnego czasu rozwija także swoją działalność producencką. Niedawno pracował w ten sposób przy serialu "Dzień Szakala
", w którym gra także główną rolę. Otrzymał zresztą za nią nominacje do Złotego Globu
, SAG i Critics’ Choice. Aktor produkował także westendowską adaptację "Kabaretu" z Jessie Buckley
w roli Emcee, samemu również pojawiając się na scenie. Produkcja z 2022 roku zdobyła rekordowe siedem Nagród im. Laurence'a Oliviera, w tym dla Redmayne’a
za najlepszego aktora w musicalu. Po sukcesie w West Endzie spektakl trafił na Broadway, zdobywając dziewięć nominacji do nagród Tony. Hirokazu Koreeda
zdobył światowe uznanie dzięki filmowi "Złodziejaszki
" (2018), który zdobył Złotą Palmę w Cannes, był japońskim kandydatem do Oscara i otrzymał nominację dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Na ten rok planowane są premiery jego filmów "Sheep in the Box" oraz "Look Back
".
