Deadline / autor: /
Eddie Redmayne gwiazdą nowego filmu uznanego japońskiego reżysera
źródło: Getty Images
autor: Eric Thayer
Deadline informuje, że Searchlight Pictures wyprodukuje kolejny anglojęzyczny projekt uznanego japońskiego reżysera Hirokazu Koreedy, w którym główną rolę zagra Eddie Redmayne, pełniący również funkcję producenta. 

Scenariusz napisze sam Koreeda. Niestety szczegóły fabuły na razie nie zostały ujawnione, czekamy więc na dalsze informacje.

GettyImages-2215363964.jpg Getty Images © Klára Šimonová


Producenckie dokonania Redmayne'a




Na ekranie Redmayne pojawi się również w filmie Warner Bros "Panic Carefully", gdzie zagra u boku Julii Roberts, ale aktor od pewnego czasu rozwija także swoją działalność producencką. Niedawno pracował w ten sposób przy serialu "Dzień Szakala", w którym gra także główną rolę. Otrzymał zresztą za nią nominacje do Złotego Globu, SAG i Critics’ Choice. Aktor produkował także westendowską adaptację "Kabaretu" z Jessie Buckley w roli Emcee, samemu również pojawiając się na scenie. Produkcja z 2022 roku zdobyła rekordowe siedem Nagród im. Laurence'a Oliviera, w tym dla Redmayne’a za najlepszego aktora w musicalu. Po sukcesie w West Endzie spektakl trafił na Broadway, zdobywając dziewięć nominacji do nagród Tony.

Hirokazu Koreeda zdobył światowe uznanie dzięki filmowi "Złodziejaszki" (2018), który zdobył Złotą Palmę w Cannes, był japońskim kandydatem do Oscara i otrzymał nominację dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Na ten rok planowane są premiery jego filmów "Sheep in the Box" oraz "Look Back". 

"Dzień szakala" - zwiastun



