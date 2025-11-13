"Atak na dzielnicę 2" jednak powstanie! Kiedy zdjęcia?

Edgar Wright jest właśnie w trakcie promocji filmu "Uciekinier". W ramach akcji AMA na platformie Reddit odpowiadał na pytania fanów. Dzięki temu poznaliśmy los kontynuacji filmu "Atak na dzielnicę".
Scenariusz gotowy. Zdjęcia wkrótce? Nowe wieści na temat "Ataku na dzielnicę"
Przypomnijmy, że "Atak na dzielnicę"
to brytyjska komedia sf z 2011 roku, która w niektórych kręgach cieszy się statusem produkcji kultowej. Edgar Wright
był jednym z producentów wykonawczych. Młodzieżowy, uliczny gang walczy z inwazją dzikich obcych nie z tego świata. Zamienia to londyńskie osiedle mieszkaniowe w pole bitwy sci-fi, a niepozorną kamienicę w oblężoną fortecę.Jednak przede wszystkim przekształca niezwykłą zbieraninę trudnej młodzieży w prawdziwych, walecznych bohaterów. Ta bitwa to dzielnica kontra kosmos i uwierzcie, będzie wybuchowo!
Film nie był komercyjnym przebojem, ale za sprawą lojalnych fanów od lat mówi się o kontynuacji. Od co najmniej 2021 roku John Boyega
, który w filmie wystąpił, powtarza, że przygotowania do sequela trwają. Mimo to filmu wciąż nie ma.
To ma się jednak wkrótce zmienić. Edgar Wright
ujawnił bowiem, że Joe Cornish
(reżyser i scenarzysta "Ataku na dzielnicę") skończył już prace nad tekstem. Aktualne plany zakładają realizację zdjęć w przyszłym roku.
Niestety szczegóły filmu wciąż pozostają tajemnicą. Nie jest też jasne kto - poza Boyegą
- znajdzie się w obsadzie.
Zwiastun filmu "Atak na dzielnicę"