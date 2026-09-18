Eisenberg, Moland, Boyle, Greengrass, Koreeda i Strippoli. 42. WMFF odsłania pełny program!

190 tytułów z całego świata - 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych. W ciągu dziesięciu festiwalowych dni odbędzie się 330 seansów. 102 filmy zaprezentowane zostaną jako premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. Festiwal otworzą "Debiut" Jessego Eisenberga i "Błogosławieństwo ziemi" Hansa Pettera Molanda, a zamknie "Zapach jabłek" Johna Trengove'a. Pomiędzy nimi – Danny Boyle, Paul Greengrass, Ryūsuke Hamaguchi, Hirokazu Koreeda, Cristian Mungiu, Andriej Zwiagincew, James Gray i Rodrigo Sorogoyen. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odsłania pełny program. Od 9 do 18 października Warszawa ponownie będzie miejscem spotkania najnowszych filmów uznanych mistrzów światowego kina z twórcami, których międzynarodowa droga może rozpocząć się właśnie tutaj. Laureat Grand Prix wyjedzie ze stolicy Polski z nagrodą pieniężną w wysokości 120 tys. zł ufundowaną przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Od Eisenberga i Molanda do Trengove'a
42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy rozpocznie się od dwóch filmów i dwóch bardzo różnych spojrzeń na współczesne kino. Pierwszym tytułem otwarcia będzie "Debiut
" Jessego Eisenberga
– przewrotna komedia z Julianne Moore
w roli gospodyni domowej, której niewielka rola w lokalnym teatrze niespodziewanie budzi wielkie aktorskie ambicje.
Drugim filmem otwarcia będzie "Błogosławieństwo ziemi
" Hansa Pettera Molanda
, ekranizacja klasycznej powieści Knuta Hamsuna o samotnym mężczyźnie, który próbuje zbudować nowe życie na surowej ziemi norweskiej Północy.
Dziesięć dni później festiwal zamknie "Zapach jabłek
" Johna Trengove'a
, najnowszy film południowoafrykańskiego autora "Inxeby
" i pokazywanego w Berlinie "Manodrome
".
Trzy konkursy pełnometrażowe, 45 filmów
Sercem Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego pozostają konkursy. W tym roku Konkurs Międzynarodowy, Konkurs 1–2 oraz Konkurs Filmów Dokumentalnych
tworzy łącznie 45 filmów.
W Konkursie Międzynarodowym znalazło się 15 filmów
. "Kwartet z Suzhou" Cai Chengjie
splata cztery historie mieszkańców miasta. "Test
" Sama McConnella
opowiada o młodym kulturyście z konserwatywnego Ohio. "Jej pierwszy smak" Yiwen Gong śledzi dwoje studentów, którzy odkrywają słodko-gorzki smak intymnej więzi. "Przez ścianę
" Macieja Sobieszczańskiego
przypomina prawdziwą historię więźniów politycznych, którzy zakochali się w sobie, porozumiewając się alfabetem Morse'a przez więzienną ścianę. "Dice-Ching-O-Mat" Kristijonasa Vildžiūnasa
zamyka bohatera w tajemniczym sześcianie, z którego może wydostać się tylko rozwiązując zagadkę.
"Mentor
" Keisuke Yoshidy
konfrontuje po latach sprawców tragicznego pożaru z mężczyzną, który stracił w nim rodzinę. "Cholerni faceci
" Jensa Sjögrena
to czarna komedia o dorastaniu i strachu przed upodobnieniem się do mężczyzn, którymi się gardzi. "Dziecko" Lindy Olte
opowiada o byłej pływaczce, która zaczyna traktować walkę z niepłodnością jak kolejny cel do zdobycia. W pokazywanej wcześniej w Wenecji "Rozmowie z morzem
" Muayada Alayana
ojciec zaczyna szukać syna, którego od dwudziestu lat uważał za zmarłego. "Wyznanie" Václava Marhoula
przenosi nas do stalinowskiej Moskwy, gdzie przesłuchiwany profesor musi wybrać między zdradą a własnym życiem. W obsadzie m.in. Rob Lowe
, James Franco
, Jennifer Jason Leigh
, Kodi Smit-McPhee
, Nick Nolte
i Emile Hirsch
.
"Siedem dni w lutym
" Tatjany Moutchnik
spotyka dwóch ukraińskich braci na pogrzebie matki w chwili rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. "Cudze rzeczy
" Grzegorza Dębowskiego
opowiadają o włamywaczce, która podszywa się pod partnerkę zmarłego mężczyzny. "Córka Lady Fairy" Alirezy Motamediego opowiada o właścicielu studia nagraniowego opiekującym się matką w stanie śpiączki. "Ostatnie pożegnanie
" Koldo Almandoza
śledzi właściciela domu pogrzebowego, którego życie uczuciowe, rodzinne i finansowe jednocześnie zaczyna się rozpadać. W "Wątpliwości" Thierry'ego Besselinga przyszły ksiądz konfrontuje swoje powołanie z uczuciem do młodego mężczyzny.
Nagrodę Grand Prix w Konkursie Międzynarodowym w wysokości 120 tys. zł ufundował Prezydent m.st. Warszawy. Jury przyzna również 10 tys. zł za Najlepszą Reżyserię oraz Nagrodę Specjalną Jury w wysokości 5 tys. zł, która może trafić m.in. do aktora, scenarzysty, operatora, montażysty, kompozytora czy producenta. Konkurs 1–2 prezentuje
pierwsze i drugie filmy reżyserów z całego świata. "Zatrzymaj mnie
" Myrsini Aristidou
, laureat Nagrody Publiczności Sundance, opowiada o 11-letniej Iris, która próbuje zbliżyć się do ojca wracającego po latach nieobecności. "Wszystko, co jest z tobą nie tak" Uršy Menart
śledzi Marušę, która jedzie do Niemiec odwiedzić poznaną w internecie chorą pielęgniarkę i odkrywa, że nie wszystko w jej historii jest prawdą. "Bagno" Reinisa Kalviņša
zaczyna się od odnalezienia ciała chłopca na torfowisku, co zmusza policjanta do powrotu do niewyjaśnionej zbrodni sprzed 30 lat. "Hugo 24
" Luca Knowlesa
, z Arónem Piperem
w roli głównej, rozgrywa się w ciągu doby przed 24. urodzinami chłopaka, który próbuje uratować swój dom przed eksmisją. "Żegnaj, okrutny świecie
" Félixa de Givry
, film zamknięcia tegorocznego Tygodnia Krytyki w Cannes, opowiada o 14-latku, który pozoruje własne zniknięcie i znajduje schronienie u koleżanki ze szkoły.
"Czas, który nie nadszedł
" Julii Rogowskiej
przenosi nas do niedalekiej przyszłości, w której naturalne starzenie staje się społecznym tabu. "Ostatni dzień
" Rachel Rose
z Alicią Vikander
w roli głównej splata losy dwóch młodych matek, mieszkanek Nowego Jorku, zmagających się z kryzysem własnej tożsamości. "Kobieta stanu wolnego
" Elizy Godlewskiej
i Alana Ruczyńskiego
opowiada o 50-letniej Romie próbującej spełnić marzenie o własnym domu. "Agia" Lorina Tereziego
przenosi widzów do Albanii po upadku komunizmu. "Frieda" Felixa Hassenfratza
rozgrywa się w 1984 roku, gdy 11-letnia dziewczynka odkrywa, że jej rodzice ukrywają przed nią istnienie siostry, której nigdy nie pozwolono jej poznać.
"Rezonans" Yordana Dimitrova Petkova splata losy żyjącego na odludziu dojrzałego mężczyzny i młodego, ambitnego policjanta. "Przewoźnik
" Simão Cayatte
śledzi zwolnionego po 16 latach z więzienia Joaquima, który próbuje kupić córce pianino. "Mężczyźni umierają wcześniej
" Federico Montero
opowiada o wyobcowanym synu wracającym do rodzinnego domu hodowców koni w Kostaryce. "Głusza
" Evženie Brabcovej
zamyka uciekającą przed przemocowym mężem kobietę i jej córki w domu ojca obsesyjnie przygotowującego rodzinę na nadchodzący koniec świata. "Kochanek, nie wojownik
" Martiny Buchelovej, zdobywca Grand Prix konkursu Proxima w Karlowych Warach, to tragikomedia o 20-letnim Andreju, którego plan spokojnego lata u babci burzy niespodziewane zakochanie.
W Konkursie 1–2 zwycięzca otrzyma 10 tys. zł.
W Konkursie Filmów Dokumentalnych
znalazło się 15 tytułów z całego świata. "Guggi" Iana Thuilliera
portretuje tytułowego irlandzkiego malarza i rzeźbiarza, a o jego życiu i sztuce opowiadają m.in. Bono, Gavin Friday, Jim Sheridan i Sean Scully. "Meanwhile in Namibia" Jonasa Spriestersbacha
, prezentowany w konkursie Visions du Réel, przygląda się niemieckiej polityce wobec Namibii i nierozliczonemu dziedzictwu kolonializmu oraz ludobójstwa. "How to Feed a Dictator
" Andrew Neela
, oparty na książce Witolda Szabłowskiego, oddaje głos kucharzom Saddama Husajna, Idi Amina, Pol Pota, Augusto Pinocheta i Kim Dzong Ila. "Yugo Goes to America" Filipa Grujicia i Aleksy Borkovicia zabiera kultowe jugosłowiańskie Yugo w liczącą ponad 10 tysięcy kilometrów podróż z Nowego Jorku do Los Angeles. "Who Moves America
" Yael Bridge
śledzi pracowników UPS podczas negocjacji, które mogły doprowadzić do strajku 340 tysięcy osób i sparaliżować amerykański system dostaw.
"Dyskretny człowiek" Rafaela Lewandowskiego
przedstawia Romana Zaleskiego – polskiego przedsiębiorcę i filantropa, którego życiorys prowadzi od powojennej emigracji po działalność na rzecz kultury i edukacji. "Fracture" Keren Kraizer jest osobistym dziennikiem izraelskiej reżyserki szukającej poczucia przynależności i moralnej jasności po 7 października, między Brukselą, Izraelem a okupowanymi terytoriami palestyńskimi. "The Ambitious" Marlène Rabaud
przygląda się ludziom, których pragnienie sukcesu i społecznego awansu staje się siłą organizującą całe ich życie. "Like Any Other Mortal" Maríi Moliny Peiró
, nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Maladze, łączy poszukiwania życia na innych planetach z badaniami tajemniczej "ciemnej biosfery" w Andaluzji. "Ingeborg Bachmann – Someone Who Was Once Me
" Reginy Schilling
łączy archiwalia, literaturę i inscenizowane sceny z Sandrą Hüller
, by opowiedzieć o życiu i twórczości jednej z najważniejszych pisarek XX wieku.
"Camionero
" Francisco Marise
, pokazywany wcześniej w konkursie Proxima w Karlowych Warach, obserwuje argentyńskich kierowców ciężarówek podczas postojów. "End of the Wall" Laurentii Genske obserwuje migrantów przemierzających pustynię Sonora i wolontariuszy czekających po drugiej stronie. "Papagayo" Omara Al Abdula Razzaka
śledzi izraelską ilustratorkę miesiąc po 7 października 2023. "Szklanka tuszu
" Ester Geislerovej
, której światowa premiera odbyła się w Karlowych Warach, rekonstruuje z rodzinnych archiwów życie jej ojca, japanologa i kaligrafa Petra Geislera. "Kaszpirowski. Under the Spell
" Łukasza Konopy
wraca do fenomenu Anatolija Kaszpirowskiego, którego telewizyjne seanse "uzdrawiania" pod koniec lat 80. oglądały miliony ludzi w całym bloku wschodnim.
W Konkursie Filmów Dokumentalnych zwycięzca otrzyma 5 tys. zł.
W Konkursie Filmów Krótkometrażowych
znalazło się 26 filmów z całego świata, prezentowanych w czterech zestawach konkursowych. Zwycięstwo na WMFF może otworzyć im drogę do Oscarów® – festiwal posiada status kwalifikujący Amerykańskiej Akademii, a nagrodzone filmy mogą zostać zgłoszone do oscarowej rywalizacji.
Trzy festiwalowe gwoździe programu
Szczególne miejsce w programie zajmą trzy filmy wybrane jako tegoroczne Centerpiece
.
"Tabloid
" Danny'ego Boyle'a
, z Jackiem O'Connellem
, Guyem Pearce'em
i Claire Foy
, zabiera widzów do świata brytyjskiej prasy i momentu narodzin tabloidowej rewolucji, która na zawsze zmieniła sposób produkowania i konsumowania informacji.
"Rebelia
" Paula Greengrassa
przenosi akcję do Anglii 1381 roku, gdzie grany przez Andrew Garfielda pogrążony w żałobie chłop zostaje wciągnięty w bunt przeciwko władzy króla Ryszarda II.
Trzecim Centerpiece będzie włoski "The Spiral
" Paolo Strippoliego
z Jasmine Trincą
i Valerią Bruni Tedeschi
– rozgrywająca się podczas burzy historia matki, która przyjeżdża do córki, by ujawnić skrywaną od lat rodzinną tajemnicę.
Największe nazwiska światowego kina w Konfrontacjach
Jeżeli konkursy są miejscem odkrywania, Konfrontacje
pozwalają spotkać się z autorami, których przedstawiać już nie trzeba. Tegoroczna sekcja należy do najmocniej obsadzonych części programu 42. WMFF, a aż sześć prezentowanych w niej filmów znalazło się w tym roku w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes.
Nagrodzony Grand Prix "Minotaur
" Andrieja Zwiagincewa
opowiada o zamożnym przedsiębiorcy, którego uporządkowane życie rozpada się pod wpływem kryzysu w firmie, wojny w Ukrainie i zdrady żony. "Niespodziewane
" Ryūsuke Hamaguchiego
to opowieść o spotkaniu Francuzki prowadzącej podupadający dom opieki i japońskiego reżysera teatralnego chorego na raka. Nagrodzony Złotą Palmą "Fiord
" Cristiana Mungiu
konfrontuje dwie rodziny i dwa systemy wartości, gdy u jednego z dzieci zostają odkryte niepokojące siniaki.
"Papierowy tygrys
" Jamesa Graya
, z Adamem Driverem
, Scarlett Johansson
i Milesem Tellerem
, opowiada o dwóch braciach wplątujących się w interes prowadzący ich w świat rosyjskiej mafii. W "Naturze miłości
" Rodrigo Sorogoyena Javier Bardem
wciela się w słynnego reżysera próbującego poprzez wspólną pracę odbudować relację z córką. "Widzę budynki upadające niczym błyskawice
" Clio Barnard
, nagrodzone Nagrodą Publiczności w sekcji Directors' Fortnight w Cannes, opowiada o piątce przyjaciół z robotniczego osiedla w Birmingham, których więź wystawiają na próbę nierówności społeczne, problemy finansowe i zderzenie młodzieńczych marzeń z dorosłością.
Łącznie Konfrontacje obejmują 29 filmów, a laureata ufundowanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej nagrody w wysokości 40 tys. zł dla polskiego dystrybutora zwycięskiego filmu wybierze publiczność.
Nolan, Farhadi i Olivia Wilde nad Warszawą
Jedna z najbardziej charakterystycznych sekcji Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego powróci w tym roku z wyjątkowo mocnym zestawem. "Kino w chmurach" połączy współczesne premiery z filmowym powrotem do początków jednej z największych karier współczesnego kina.
"Following
" Christophera Nolana
to pełnometrażowy, czarno-biały debiut przyszłego autora "Memento
", "Incepcji
" i "Oppenheimera
". "Zaproszenie
" Olivii Wilde
to gwiazdorska komedia, w której znudzone sobą małżeństwo zaprasza na kolację znacznie bardziej wyzwolonych sąsiadów. "Historie równoległe
" Asghara Farhadiego
rywalizowały w tym roku o Złotą Palmę; Isabelle Huppert
gra paryską pisarkę, która w poszukiwaniu inspiracji zaczyna podglądać sąsiadów.
W "O czym sobie nie mówimy
" Gabriele Muccino
wspólny wyjazd zaprzyjaźnionych par odsłania romanse, frustracje i pęknięcia kryjące się pod powierzchnią pozornie udanych związków. Z kolei "Kura
" Györgya Pálfiego
patrzy na świat z perspektywy tytułowej bohaterki.
Od Cannes i Wenecji do Wolnego Ducha
Mocne tytuły pojawiają się również w pokazach specjalnych.
Monumentalny, podzielony na dwie części "De Gaulle
" Antonina Baudry'ego
wraca do walki przyszłego prezydenta Francji podczas II wojny światowej; pierwsza część projektu została pokazana poza konkursem na tegorocznym festiwalu w Cannes.
"Człowiek za burtą
" Gaela Garcíi Bernala
, zaprezentowany właśnie w sekcji Venice Spotlight, opowiada o kubańskim ratowniku, który po uratowaniu zamożnego Meksykanina trafia do świata jego rodziny, gdzie obietnica lepszego życia stopniowo okazuje się pułapką; w obsadzie znalazł się również Ricky Martin.
Z kolei "Kroniki lasu. Wildwood
" Travisa Knighta
to najnowsze widowisko stop-motion studia LAIKA, twórców "Koraliny
" i "Kubo i dwóch strun
", opowiadające o dziewczynie wyruszającej do magicznego lasu na poszukiwanie zaginionego brata; po premierze w Toronto film wybrali także selekcjonerzy London Film Festival.
Z kolei "Żelazny chłopak
" to nagrodzona w Cannes i Annecy animacja, która ma szansę stać się francuskim kandydatem do Oscara. Film będzie można zobaczyć również w ramach Rodzinnego Weekendu Filmowego.
W sekcji Wolny Duch
znalazło się dziesięć filmów. Wśród nich są "Notatki z Nagi
" Kōjiego Fukady
, kameralna opowieść o sztuce, niespełnionych uczuciach i poszukiwaniu własnego miejsca, która w tym roku rywalizowała o Złotą Palmę w Cannes, łotewsko-polska "Ulya
" Viestursa Kairišsa
inspirowana losami legendarnej koszykarki Uļjany Semjonovej, "Moje notatki z Marsa
" Lili Horvát
, które otworzyły tegoroczne Giornate degli Autori w Wenecji - bohaterką romantycznego science fiction jest naukowczyni, która znika podczas górskiej wyprawy, czy wreszcie nepalskie "Słonie we mgle
" Abinasha Bikrama Shaha
- jeden z tegorocznych triumfatorów Cannes – pełnometrażowy debiut reżysera, opowiadający o społeczności Kinnar, zdobył Nagrodę Jury sekcji Un Certain Regard.
Na osobną uwagę zasługuje również Animus. Kino Wartości
– jedna z najmocniejszych sekcji tegorocznej selekcji. "Your Attention Please
" Sary Robin
to pokazywany wcześniej na SXSW dokument o cenie, jaką płacimy za media społecznościowe i gospodarkę opartą na walce o naszą uwagę. "Carlo Acutis. The Millennial Saint" Luki Salmaso
będzie miał na WMFF światową premierę – oficjalny dokument, zrealizowany przy udziale rodziny Acutisa, opowiada historię pierwszego świętego ery cyfrowej. "How to Divorce During the War
" Andriusa Blaževičiusa
, nagrodzony za reżyserię na Sundance, jest tegorocznym litewskim kandydatem do Oscara i opowiada o małżeństwie, którego decyzja o rozwodzie zbiega się z rosyjską inwazją na Ukrainę. "Black Money for White Nights
" Kristiny Grozevej
i Petara Valchanova
to najnowszy film uznanego bułgarskiego duetu, twórców "Lekcji", "Sławy" i nagrodzonego Kryształowym Globusem w Karlowych Warach "Ojca". Sekcję dopełnia "Learning to Breathe Under Water
" Rebekah Fortune
z Rorym Kinnearem
i Marią Bakalovą
– opowieść o ojcu i synu próbujących odnaleźć się po śmierci najbliższej osoby, nagrodzona Nagrodą Publiczności Galway Film Fleadh. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku.