Ekranizacja "Monopoly" coraz bliżej. Będzie hitem jak "Barbie"?

Filmowa adaptacja klasycznej gry planszowej "Monopoly" nabiera rozpędu. Jak informuje serwis Deadline, za rozwój projektu odpowiadają wspólnie wytwórnia Lionsgate, należąca do Margot Robbie firma produkcyjna LuckyChap Entertainment oraz Hasbro Entertainment.
Dwie wizje ekranizacji "Monopoly"
Do opracowania koncepcji fabularnej zaangażowano dwa zespoły scenarzystów. Pierwszy tworzą Neil Widener
i Gavin James
, autorzy megahitu "Minecraft: Film
". Drugim duetem są Rebecca Angelo
i Lauren Schuker Blum
, znane z filmu "Inwestorzy amatorzy
".
Według źródeł Deadline projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Producenci otrzymali na razie dwa zarysy historii i na ich podstawie wybiorą pomysł, który zostanie rozwinięty w pełnoprawny scenariusz.
Getty Images © Don Arnold
Próby przeniesienia "Monopoly" na ekrany kin trwają od kilkunastu lat. Samo Lionsgate pracuje nad tym pomysłem od ponad dekady. Projekt zyskał nowy impuls po przejęciu w 2023 roku firmy produkcyjnej Entertainment One przez Hasbro. W ramach transakcji eOne otrzymało prawa do rozwijania filmowej wersji popularnej planszówki.
Kolejnym ważnym krokiem było dołączenie w 2024 roku firmy LuckyChap. Ma ona na koncie "Barbie
", która okazała się gigantycznym sukcesem kasowym, a także była nominowana do Oscara w najważniejszych kategoriach.
W marcu 2025 roku za scenariusz mieli odpowiadać John Francis Daley
i Jonathan Goldstein
("Dungeons and Dragons
"), jednak ich wersja ostatecznie nie doczekała się realizacji. Wcześniej nad ekranizacją pracowali także m.in. Ridley Scott
, Andrew Niccol
("Pan życia i śmierci
") oraz Kevin Hart
, który był również rozważany do jednej z głównych ról.
"Monopoly" pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek planszowych na świecie. Gra jest dostępna w ponad 100 krajach, a od 1935 roku sprzedano niemal pół miliarda egzemplarzy. Rozgrywka opiera się na kupowaniu, wynajmowaniu i wymianie nieruchomości, zaś celem uczestników jest doprowadzenie rywali do bankructwa.
Zwiastun filmu "Barbie"