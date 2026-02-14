Ekranizacja gry "Dead by Daylight" nadchodzi. Scenarzystami legendy horroru

W 2023 roku informowaliśmy o planach Jasona Bluma i Jamesa Wana adaptacji gry "Dead by Daylight". Trzy lata później projekt zaczyna nabierać rumieńców. Właśnie wybrano bowiem scenarzystów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Survivalowy horror trafi do kin "Dead by Daylight" to gra wideo z 2016 roku.
Gracz wciela się w jedną z czterech ofiar ściganych przez maniakalnego szaleńca lub we wspomnianego oprawcę. Naszym zadaniem jest przetrwanie oraz przechytrzenie zabójcy, którego poznajemy dopiero przy pierwszym kontakcie z nim. Wcielający się w mordercę ma do wyboru jednego z kilku "złych" osobników, z których każdy dysponuje innymi cechami i umiejętnościami. Ofiary, by zwiększyć szanse na przeżycie, powinny ze sobą współpracować, jednak muszą mieć także na uwadze swoje szanse i być gotowe poświęcić kogoś w imię własnych celów.
Szczegóły fabuły filmowej wersji nie są na razie znane. To jednak zrozumiałe, ponieważ dopiero teraz zostali wybrani scenarzyści. Tekst przygotują: David Leslie Johnson-McGoldrick
, który ma na swoim koncie m.in. współpracę przy serii "Obecność
" oraz Alexandre Aja
, autor takich filmów jak "Wzgórza mają oczy
", "Pirania 3D
" czy "Pełzająca śmierć
". Alexandre Aja
to rzecz jasna znany francuski reżyser. Niestety nie stanie za kamerą "Dead by Daylight"
, ponieważ będzie zajęty pracą przy filmie Netfliksa "Rekiny w Sekwanie 2"
.
Zwiastun gry "Dead by Daylight"