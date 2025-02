"Czerwona Sonja" jednak trafi do kin, ale czy na całym świecie?

Nowa Czerwona Sonja nadchodzi!

Zwiastun serialu "Wyjęci spod prawa: Złoto południa"

Jak donosi portal Deadline, Millennium Media było w stanie wreszcie sprzedać prawa do dystrybucji kinowej filmu do co najmniej kilkunasty krajów. Wśród nich są też Wielka Brytania i Irlandia. Nie ma na razie za to Stanów Zjednoczonych.to bohaterka stworzona przez, autora książek z gatunku magii i miecza, któremu największą sławę przyniósł cykl przygód. To nieustraszona wojowniczka, która równie dobrze jak mieczem posługuje się swoim seksapilem.. Autorami byli Roy Thomas i rysownik Barry Windsor Smith Szczegóły fabuły nowego filmu nie są znane. W jednym z wywiadów reżyserkaujawniła, że zmieniła jeden aspekt genezy bohaterki, mianowicie gwałt, jakiego miała doznać Sonja. Jak stwierdziła reżyserka:Gwiazdą widowiska jest, która od czasu prac nad filmemzdążyła już wystąpić w kilku innych produkcjach, w tym w serialu Netfliksa " Wyjęci spod prawa: Złoto południa ".