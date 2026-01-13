Ekranowy Jon Snow krytykuje petycję o zmianę finału "Gry o tron". "Jak śmieliście!"

Przy okazji ostatniego sezonu "Stranger Things" jak bumerang wróciła dyskusja o niesatysfakcjonującym finale innej gigantycznej serialowej marki – "Gry o tron". Petycja o przerobienie ostatnich odcinków produkcji Netflixa przypomniała obserwatorom pierwszą tak głośną petycję sprzed sześciu lat, która wzywała do zaprowadzenia porządku w Westeros. Jak się okazuje, wezwania do napisania ostatniego sezonu od nowa dotarły wówczas nawet do uszu Kita Haringtona, ekranowego Jona Snowa. W niedawnej rozmowie aktor nie krył swojego oburzenia ówczesnym zachowaniem fanów.
"Jak śmieliście!" – grzmi Kit Harington
Przypomnijmy, że petycja wzywająca do napisania od nowa ostatniego sezonu "Gry o tron
" z udziałem "kompetentnych scenarzystów" była jednym z pierwszych tak głośnych zrywów fanów seriali w najnowszej historii. Dokument na stronie "Change.org" podpisało łącznie 1,8 miliona osób, tym samym nie mogąc umknąć uwadze wszystkich zaangażowanych w produkcję. W niedawnym wywiadzie aktor Kit Harington
wrócił do tamtego okresu, by po raz pierwszy ustosunkować się do krzywdzącego jego zdaniem zachowania fanów. W rozmowie z New York Timesem powiedział: To naprawdę mnie zezłościło. Jak śmieliście?! Przepraszam, ale po prostu tak to czuję. Uważam, że to był poziom idiotyzmu, który może zaistnieć wyłącznie za sprawą mediów społecznościowych.
W dalszej części rozmowy wyznał, że w trakcie premiery ostatniego sezonu "Gry o tron
" sam znajdował się w trudnej sytuacji osobistej. Aktor zdecydował się pójść na odwyk, obserwując swoje narastające problemy z alkoholem, stresem i wycieńczeniem. Odcięty od bodźców zewnętrznych i skupiony na swojej sytuacji, po zakończeniu odwyku był zszokowany skalą negatywnego odbioru ostatniego sezonu serialu. Szok pogłębiała jedynie świadomość skali pracy i zaangażowania, które – zdaniem aktora – wszyscy włożyli w projekt. Dowodem tego miał być choćby okres 55 dni zdjęciowych poświęcony wyłącznie na realizację jednej serialowej bitwy.
Portal Variety przypomina też kontekstowo słowa Caseya Bloysa, który w 2019 roku był szefem programowym stacji HBO. W rozmowie sprzed jakiegoś czasu mężczyzna przyznał, że kierownictwo zdawało sobie sprawę z istnienia petycji, ale nigdy nie traktowało jej specjalnie na poważnie. Naprawdę jest niewiele minusów posiadania niezwykle popularnego serialu, ale jednym z nich jest to, że kiedy próbujesz go zakończyć, wiele osób ma bardzo silne opinie na temat tego, jak to zakończenie powinno wyglądać. Ta petycja pokazała ogromny entuzjazm i pasję wobec serialu, ale nie było to coś, co braliśmy pod uwagę na serio
– powiedział o finale "Gry o tron
" Bloys.
