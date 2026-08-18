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Ekscytująca filmowa jesień w Polsat Box Go

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Ekscytująca filmowa jesień w Polsat Box Go
Polsat Box Go wie, jak osłodzić kinomanom koniec wakacji. Na klientów serwisu czekają m.in. nowa odsłona klasycznej serii grozy, polskie kino dla całej rodziny, ulubiony horror generacji Z, nominowana do Oscarów historia inicjacyjna w gwiazdorskiej obsadzie, wreszcie klasyczna komedia z Dustinem Hoffmanem. Sprawdźcie nasze rekomendacje.     

plakat filmu Martwe zło: Ogień

Evil Dead Burn
2026
1h 50m

Horror

Kanada

Nowa Zelandia

USA

Horror

"Martwe zło: Ogień" to najnowsza odsłona kultowej serii horrorów realizowanych od blisko pół wieku. Dzieło francuskiego reżysera Sébastiena Vaníceka ("Robactwo") jest zarazem makabrycznym, przesyconym smoliście czarnym humorem filmem grozy jak i opowieścią o głęboko dysfunkcyjnej rodzinie z sekretami. Po śmierci męża młoda kobieta przyjeżdża do teściów w poszukiwaniu ukojenia w ich domu na odludziu. Rodzinny azyl zamienia się w koszmar, gdy bliscy zaczynają niespodziewanie padać ofiarą piekielnej siły. Kiedy zło przejmuje kontrolę, bohaterka odkrywa przerażającą prawdę: przysięgi złożone za życia mogą obowiązywać również po śmierci.



plakat filmu Psoty

2026
1h 39m

Familijny

Przygodowy

Polska

Familijny

Przygodowy

Jeden z najlepszych polskich filmów familijnych ostatnich lat. "Psoty" Kacpra Lisowskiego to kino, które nie boi się dotykać trudnych tematów takich jak wyalienowanie, hejt w sieci czy konflikty w domu. Robi to jednak z czułością i empatią. Główna bohaterka 13-letnia Frania (Aleksandra Zagrodzka) czuje się samotna i nierozumiana – zarówno przez rówieśników, jak i zapracowanych rodziców (Małgorzata Socha i Borys Szyc). W dniu urodzin dziewczynka przypadkowo potrąca bezpańskiego psa. Zwierzak, któremu Frania nadaje imię Sprytek, wymaga leczenia i powinien trafić do schroniska. Kiedy mama stanowczo sprzeciwia się adopcji, bohaterka postanawia działać na własną rękę. Ucieka ze Sprytkiem i zaczyna publikować w sieci filmiki z jego udziałem. Czworonóg staje się gwiazdą internetu. Całe to zamieszanie sprawia, że skłóceni rodzice Frani ponownie zbliżają się do siebie i mają szansę odbudować nadszarpnięte rodzinne więzi.



plakat filmu Backrooms. Bez wyjścia

Backrooms
2026
1h 45m

Horror

Sci-Fi

USA

Horror

Sci-Fi

Jeden z największych hitów kinowych ostatnich miesięcy, który przyciągnął przed ekrany tłumy widzów z pokolenia Z i Alfa. Kosztujący zaledwie 10 milionów dolarów horror 20-letniego debiutanta Kane'a Parsonsa zarobił na całym świecie blisko 400 milionów. Inspirowany kultową youtube'ową serią "Backrooms: Bez wyjścia" to historia ściganego przez demony przeszłości Clarka (Chiwetel Ejiofor), który natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, opustoszałej plątaniny niekończących się korytarzy. Gdy opowiada o tym swojej terapeutce (znana m.in. z "Wartości sentymentalnej" Renate Reinsve), kobieta uznaje, że pacjent ma omamy zapowiadające pogorszenie jego stanu psychicznego. Kiedy jednak Clark przestaje przychodzić na wizyty, zaniepokojona psycholożka rozpoczyna prywatne śledztwo. W efekcie trafia do rzeczywistości, gdzie czas traci sens, przestrzeń ulega dziwnym przemianom, a poza granicą widzialności kryje się niebezpieczeństwo.



plakat filmu Lady Bird

2017
1h 33m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

Znakomity debiut najbardziej wpływowej hollywoodzkiej reżyserki Grety Gerwig. Nominowana do Oscara w pięciu kategoriach "Lady Bird" to słodko-gorzka, na poły autobiograficzna opowieść o wkraczaniu w dorosłość. Jak pisaliśmy w naszej recenzji, "naturalność, szczerość i prostota, z jaką Gerwig prowadzi swoich bohaterów, zasługują na wyraz najwyższego uznania. Świat tytułowej bohaterki rozpada się co chwilę na tysiące pytań, problemów, decyzji i działań, jednak reżyserska nie wartościuje postępowania swojej bohaterki, a każdy z jej problemów traktuje z równym szacunkiem". W tytułową rolę wciela się fenomenalna Saoirse Ronan, a partnerują m.in. będący u progu spektakularnej kariery Timothee Chalamet, Laurie Metcalf oraz Beanie Feldstein.



plakat filmu Tootsie

1982
1h 59m

Komedia

USA

Komedia

Ponadczasowa komedia Sydneya Pollacka świetnie sprawdza się zarówno jako dowcipna satyra na show-biznes, portret świata zdominowanego przez nierówności płciowe, wreszcie czuły i wzruszający romans. W "Tootsie" grany przez Dustina Hoffmana aktor Michael Dorsey bezskutecznie zabiega o kolejne role. Kiedy wszystkie próby kończą się fiaskiem, bohater decyduje się na desperacki krok - przebiera się za kobietę i zaczyna występować jako Dorothy Michaels. Pod nową tożsamością dostaje główną rolę w popularnym serialu, a grana przez niego Tootsie błyskawicznie podbija serca widzów. Sukces ma jednak swoją cenę. Michael zakochuje się bowiem w koleżance z planu Julie (nagrodzona Oscarem Jessica Lange), ale nie może wyznać jej, kim naprawdę jest.



Widzowie Polsat Box Go mogą również już teraz zobaczyć cały sezon "Zdrady". Nowy polski serial z jesiennej ramówki Telewizji Polsat too buzująca emocjami historia o namiętności, tajemnicach i kłamstwach, które wystawiają na próbę życie bohaterów i ich najbliższych. Podczas wernisażu Julia (Anna Kaczmarczyk), szukając chwili wytchnienia od tłumu, poznaje Pawła (Paweł Małaszyński). Między nimi od razu pojawia się silne przyciąganie, któremu oboje - mimo świadomości konsekwencji - nie potrafią się oprzeć. Romans może doprowadzić do rozpadu rodzin, ale to dopiero początek problemów. Julia i Paweł nie wiedzą bowiem, jak wiele ich łączy i jakie konsekwencje będzie miało ich spotkanie.


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