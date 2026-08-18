Ekscytująca filmowa jesień w Polsat Box Go

Polsat Box Go wie, jak osłodzić kinomanom koniec wakacji. Na klientów serwisu czekają m.in. nowa odsłona klasycznej serii grozy, polskie kino dla całej rodziny, ulubiony horror generacji Z, nominowana do Oscarów historia inicjacyjna w gwiazdorskiej obsadzie, wreszcie klasyczna komedia z Dustinem Hoffmanem. Sprawdźcie nasze rekomendacje.
Widzowie Polsat Box Go
mogą również już teraz zobaczyć cały sezon "Zdrady
". Nowy polski serial z jesiennej ramówki Telewizji Polsat too buzująca emocjami historia o namiętności, tajemnicach i kłamstwach, które wystawiają na próbę życie bohaterów i ich najbliższych. Podczas wernisażu Julia (Anna Kaczmarczyk
), szukając chwili wytchnienia od tłumu, poznaje Pawła (Paweł Małaszyński)
. Między nimi od razu pojawia się silne przyciąganie, któremu oboje - mimo świadomości konsekwencji - nie potrafią się oprzeć. Romans może doprowadzić do rozpadu rodzin, ale to dopiero początek problemów. Julia i Paweł nie wiedzą bowiem, jak wiele ich łączy i jakie konsekwencje będzie miało ich spotkanie.
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