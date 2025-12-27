Eksperci: "Avengers: Doomsday" będzie największym hitem 2026 roku

Przyszłoroczne widowisko "Avengers: Doomsday" to dla Marvel Studios moment prawdy. Saga miała już swoje wzloty, ale ostatnio też bolesne upadki. Nadzieje pokładane w "Doomsday" są więc dla twórców olbrzymie. A eksperci uważają, że to może się udać.
Jak wynika z raportu Bloomberga, opartego na opiniach ponad 700 ekspertów branży filmowej, nowi "Avengersi" są dziś najczęściej wskazywanym kandydatem na najbardziej dochodowy film 2026 roku na świecie. Drugie miejsce zajmuje "The Super Mario Galaxy Movie
".
Eksperci zwracają uwagę, że marka Avengers wciąż ma ogromną siłę rażenia. Dla porównania: "Avengers: Endgame
" zakończyło kinową przygodę z wynikiem 2,8 mld dolarów, a średni globalny rezultat filmów z tej serii to około 1,9 mld. Należy jednak podkreślić, że wszystkie te hity trafiły do kin jeszcze przed pandemią i przed wyraźnym spadkiem formy Marvela. Mimo to zaufanie do Avengersów jest dziś większe niż do nowych "Gwiezdnych wojen" czy "Minionków".
grafika przedstawiająca typowania na hity 2026
Marvel już pracuje nad promocją "Doomsday
". Grudzień upłynął pod znakiem teaserów skupionych na konkretnych bohaterach, a pierwszy oficjalny materiał zanotował świetne wyniki na YouTube i X – i to mimo licznych wycieków, które paradoksalnie tylko podbiły zainteresowanie.
Dużym magnesem ma być też powrót braci Russo za kamerę oraz wyeksponowanie w marketingu Doctora Dooma
granego przez Roberta Downeya Jr.
"Doomsday
" ma więc swoje wabiki, pytanie, czy zadziałają.
"Avengers: Doomsday" – czego się spodziewaćKevin Feige
zapowiada, że w "Doomsday
" nastąpi zderzanie różnych wszechświatów. Film połączy wątki znane z "Fantastycznej 4
", a akcja częściowo rozegra się na tych samych planach zdjęciowych – w tym w kultowym Baxter Building, który w "Avengersach" ma być znacznie bardziej zatłoczony.
W obsadzie są m.im.: Chris Hemsworth
, Anthony Mackie
, Winston Duke
, Tom Hiddleston
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Robert Downey Jr.
, Wyatt Russell
, Simu Liu
, Tenoch Huerta Mejia
, Florence Pugh
, Danny Ramirez
, David Harbour
, Hannah John-Kamen
, Lewis Pullman
, Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Ebon Moss-Bachrach
, Joseph Quinn
, Kelsey Grammer
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
i Chris Evans
. Premiera "Avengers: Doomsday" została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku. Rok później, 17 grudnia 2027, do kin trafi "Avengers: Secret Wars".
"Avengers: Doomsday" – zobacz zapowiedź