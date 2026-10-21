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SZOK! Koniec BioWare. Kolejny "Mass Effect" skasowany

Variety, X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Electronic+Arts+og%C5%82asza+masowe+zwolnienia+i+zamyka+studio+BioWare+odpowiedzialne+za+serie+%22Mass+Effect%22+i+%22Dragon+Age%22-169241
SZOK! Koniec BioWare. Kolejny &quot;Mass Effect&quot; skasowany
Latem Electronic Arts przeszło w ręce Saudyjczyków. Wszyscy spodziewali się, że nowy właściciel dokona radykalnych zmian w koncernie. Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły.

BioWare przechodzi do historii



Większość graczy najbardziej zasmuci informacja o tym, że legendarne studio BioWare przechodzi do historii. EA postanowiło je zamknąć, jednocześnie kasując kolejną część "Mass Effect", nad którą studio pracowało. W ten sposób ostatnią grą BioWare będzie fatalnie przyjęta przez graczy "Dragon Age: Straż Zasłony".

BioWare to legendarne studio, które pomogło ukształtować gatunek gier RPG, i nie podejmujemy tej decyzji pochopnie – napisali w oficjalnym komunikacie szefowie Electronic Arts, Cam Weber i David Tinson.


Z kolei BioWare w poście opublikowanym w mediach społecznościowych napisało:

Przez ponad 30 lat BioWare było czymś więcej niż tylko studiem. Było domem dla opowiadaczy historii, twórców gier oraz graczy, którzy tchnęli życie w nasze światy.

"Baldur's Gate". "Neverwinter Nights". "Star Wars: Knights of the Old Republic". "Dragon Age". "Mass Effect". "Anthem".

Teraz, po ponad trzech dekadach wspólnych przygód, BioWare kończy działalność, a wczesne prace nad kolejną odsłoną serii "Mass Effect" zostają zakończone.

Niełatwo jest napisać te słowa. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na naszym niezwykle utalentowanym zespole, który włożył całe serce w tworzenie tych gier, oraz na wzajemnym wspieraniu się w tym okresie zmian.

To, co kolejne pokolenia pracowników BioWare wspólnie stworzyły, zasługuje na to, by to celebrować i zachować w pamięci. Te gry stały się czymś znacznie więcej dzięki Wam – dzięki temu, że w nie graliście, dyskutowaliście o swoich wyborach, zakochiwaliście się w bohaterach i sprawialiście, że te światy stawały się Wasze.

W imieniu całego zespołu BioWare dziękujemy Wam za to, że byliście najważniejszą częścią naszej historii.



Zwiastun gry "Dragon Age: Straż Zasłony"




Co zmienia się w EA?



Ale na tym nie koniec. Jak ujawnili Cam Weber i David Tinson, pracę w EA straci 3% zatrudnionych osób (około 400 pracowników).

Poinformowano również o tym, że Respawn i DICE połączą siły, by przygotować nową grę. Oficjalnie nie podano, co to za gra. Po sieci krążą jednak plotki, że będzie to "Star Wars: Battlefront 3".

EA zapowiada duże inwestycje w takie marki jak "Apex Legends", "The Sims" i "Skate". Zamierza też wskrzesić po 15-letniej przerwie bokserską markę "Fight Night".

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