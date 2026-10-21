SZOK! Koniec BioWare. Kolejny "Mass Effect" skasowany

BioWare przechodzi do historii

Zwiastun gry "Dragon Age: Straż Zasłony"

Co zmienia się w EA?

Większość graczy najbardziej zasmuci informacja o tym, że legendarne studioprzechodzi do historii.W ten sposób ostatnią grą BioWare będzie fatalnie przyjęta przez graczy "Dragon Age: Straż Zasłony".– napisali w oficjalnym komunikacie szefowie Electronic Arts, Cam Weber i David Tinson.Z kolei BioWare w poście opublikowanym w mediach społecznościowych napisało:Ale na tym nie koniec. Jak ujawnili Cam Weber i David Tinson,Poinformowano również o tym, że. Oficjalnie nie podano, co to za gra. Po sieci krążą jednak plotki, że będzie toEA zapowiada duże inwestycje w takie marki jak "Apex Legends", "The Sims" i "Skate". Zamierza też wskrzesić po 15-letniej przerwie bokserską markę "Fight Night".