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"Odyseja": wygenerowany przez AI głos Michaela Caine'a narratorem audiobooka

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/ElevenLabs+stworzy%C5%82o+audiobook+%22Odysei%22.+Wykorzystano+g%C5%82os+Michaela+Caine%27a-167237
&quot;Odyseja&quot;: wygenerowany przez AI głos Michaela Caine'a narratorem audiobooka
źródło: Getty Images
autor: Arnold Jerocki
Jeszcze przed premierą filmowej "Odysei" Christophera Nolana pojawiła się nowa interpretacja słynnego dzieła Homera. Firma ElevenLabs przygotowała blisko 13-godzinny audiobook, który został stworzony niemal w całości przy pomocy narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Narratorem produkcji jest cyfrowa kopia głosu Michaela Caine'a.

Audiobook stworzony w całości przez AI





Audiobook trafił do aplikacji ElevenReader i powstał z wykorzystaniem szeregu rozwiązań AI. Oprócz głosu Caine'a wykorzystano również syntetyczne głosy innych postaci, a także wygenerowane komputerowo efekty dźwiękowe i muzykę. Według twórców projekt ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie dla nadchodzącej ekranizacji Nolana, pozwalając odbiorcom zapoznać się z materiałem źródłowym przed premierą filmu.

W realizacji przedsięwzięcia uczestniczył niewielki zespół liczący zaledwie cztery osoby. Prace nad całością (obejmujące także przygotowanie wersji językowych, ścieżki muzycznej i udźwiękowienia) zajęły około sześciu tygodni. Przedstawiciele ElevenLabs są zdania, że właśnie dzięki sztucznej inteligencji możliwe stało się stworzenie rozbudowanej produkcji audio przy znacznie mniejszych kosztach i zasobach niż w przypadku tradycyjnych audiobooków czy słuchowisk.

Michael Caine współpracuje z ElevenLabs od ubiegłego roku, kiedy zgodził się udzielić licencji na wykorzystanie swojego głosu i wizerunku w ramach programu Iconic Marketplace. Firma podkreśla, że aktor został poinformowany o projekcie i zaakceptował materiały promocyjne związane z audiobookiem.

W oficjalnym oświadczeniu aktor nazwał "Odyseję" jedną z największych historii w dziejach literatury i dodał, że połączenie klasycznego opowiadania z nowoczesną technologią pozwala przedstawić ten epos nowemu pokoleniu odbiorców.

Projekt jest kolejnym eksperymentem ElevenLabs wykorzystującym głosy znanych postaci i celebrytów. W ubiegłym roku firma przygotowała między innymi audiobook "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" z cyfrowo odtworzonym głosem Judy Garland. Przedstawiciele przedsiębiorstwa nie ukrywają, że w przyszłości chcieliby tworzyć podobne produkcje oparte na rozpoznawalnych markach i bohaterach popkultury. Poniżej próbka "Odysei":

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