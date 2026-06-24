"Odyseja": wygenerowany przez AI głos Michaela Caine'a narratorem audiobooka

Jeszcze przed premierą filmowej "Odysei" Christophera Nolana pojawiła się nowa interpretacja słynnego dzieła Homera. Firma ElevenLabs przygotowała blisko 13-godzinny audiobook, który został stworzony niemal w całości przy pomocy narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Narratorem produkcji jest cyfrowa kopia głosu Michaela Caine'a.
Audiobook stworzony w całości przez AI
Audiobook trafił do aplikacji ElevenReader i powstał z wykorzystaniem szeregu rozwiązań AI. Oprócz głosu Caine'a
wykorzystano również syntetyczne głosy innych postaci, a także wygenerowane komputerowo efekty dźwiękowe i muzykę. Według twórców projekt ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie dla nadchodzącej ekranizacji Nolana
, pozwalając odbiorcom zapoznać się z materiałem źródłowym przed premierą filmu.
W realizacji przedsięwzięcia uczestniczył niewielki zespół liczący zaledwie cztery osoby. Prace nad całością (obejmujące także przygotowanie wersji językowych, ścieżki muzycznej i udźwiękowienia) zajęły około sześciu tygodni. Przedstawiciele ElevenLabs są zdania, że właśnie dzięki sztucznej inteligencji możliwe stało się stworzenie rozbudowanej produkcji audio przy znacznie mniejszych kosztach i zasobach niż w przypadku tradycyjnych audiobooków czy słuchowisk. Michael Caine
współpracuje z ElevenLabs od ubiegłego roku, kiedy zgodził się udzielić licencji na wykorzystanie swojego głosu i wizerunku w ramach programu Iconic Marketplace. Firma podkreśla, że aktor został poinformowany o projekcie i zaakceptował materiały promocyjne związane z audiobookiem.
W oficjalnym oświadczeniu aktor nazwał "Odyseję
" jedną z największych historii w dziejach literatury i dodał, że połączenie klasycznego opowiadania z nowoczesną technologią pozwala przedstawić ten epos nowemu pokoleniu odbiorców.
Projekt jest kolejnym eksperymentem ElevenLabs wykorzystującym głosy znanych postaci i celebrytów. W ubiegłym roku firma przygotowała między innymi audiobook "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" z cyfrowo odtworzonym głosem Judy Garland
. Przedstawiciele przedsiębiorstwa nie ukrywają, że w przyszłości chcieliby tworzyć podobne produkcje oparte na rozpoznawalnych markach i bohaterach popkultury. Poniżej próbka "Odysei":