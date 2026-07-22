Newsy Kultowa seria torture porn skasowana. Mimo to wróci
news

Kultowa seria torture porn skasowana. Mimo to wróci

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Eli+Roth+ujawnia%2C+%C5%BCe+los+serialu+inspirowanego+cyklem+%22Hostel%22-167681
Kultowa seria torture porn skasowana. Mimo to wróci
Parę lat temu informowaliśmy o planach wskrzeszenia przez Eliego Rotha serii "Hostel". Reżyser opowiedział ostatnio o losach projektu.

Nie będzie "Hostelu", ale będzie "Hostel"



Serial "Hostel" został zapowiedziany w 2024 roku. Eli Roth miał być jego reżyserem i scenarzystą. Gwiazdą projektu został Paul Giamatti. Całość miała powstać dla platformy Peacock.


Goszcząc w podcaście The Weekend Warrior Eli Roth ujawnił, że Peacock przestraszyło się projektu i serial trafił do kosza. Roth jednak tak zapalił się do pomysłu, że postanowił go uratować. Teraz reżyser planuje zmienić go w film! Czy Giamatti w nim wystąpi? Roth na razie milczy na ten temat.

"Hostel" był historią grupy turystów, którzy odwiedzają słowacką prowincję. Początkowo świetnie się bawiąc, dwójka znajomych uświadamia sobie w końcu, że zostali wplątani w sytuację, z której prawdopodobnie nie wyjdą żywi. 

Oryginał doczekał się dwóch kontynuacji. Ostatnia miała miejsce w 2011 roku. Kiedy może do kin trafić czwarta część? Raczej niezbyt szybko. Roth ma bowiem w planach film ze Snoop Doggiem "Don’t Go In That House, Bitch", a także sequel "Nocy Dziękczynienia".

Zwiastun filmu "Hostel"




Powiązane artykuły Eli Roth

Zobacz wszystkie artykuły

Hostel  (2005)

 Hostel

Hostel 2  (2007)

 Hostel 2

Hostel 3  (2011)

 Hostel 3

Najnowsze Newsy

Filmy

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" wróci jako animacja

Inne Filmy

Pixar ma wielki hit, więc Disney masowo zwalnia pracowników

Seriale

Ed Harris chciał rzucić rolę w "Ranczu Duttonów"

2 komentarze
Filmy

Zmęczenie superherosami? Przedsprzedaż "Avengers 5" temu przeczy

3 komentarze
Filmy

Sąd: Znana aktorka nie dopuściła się zniesławienia

2 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Za wszelką cenę" pokonane

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Pragnienie" zaciekawiło widzów