Kultowa seria torture porn skasowana. Mimo to wróci

Parę lat temu informowaliśmy o planach wskrzeszenia przez Eliego Rotha serii "Hostel". Reżyser opowiedział ostatnio o losach projektu.
Nie będzie "Hostelu", ale będzie "Hostel" Serial "Hostel" został zapowiedziany w 2024 roku
. Eli Roth
miał być jego reżyserem i scenarzystą. Gwiazdą projektu został Paul Giamatti
. Całość miała powstać dla platformy Peacock.
Goszcząc w podcaście The Weekend Warrior Eli Roth
ujawnił, że Peacock przestraszyło się projektu i serial trafił do kosza
. Roth
jednak tak zapalił się do pomysłu, że postanowił go uratować. Teraz reżyser planuje zmienić go w film
! Czy Giamatti
w nim wystąpi? Roth na razie milczy na ten temat.
"Hostel
" był historią grupy turystów, którzy odwiedzają słowacką prowincję. Początkowo świetnie się bawiąc, dwójka znajomych uświadamia sobie w końcu, że zostali wplątani w sytuację, z której prawdopodobnie nie wyjdą żywi.
Oryginał doczekał się dwóch kontynuacji. Ostatnia miała miejsce w 2011 roku. Kiedy może do kin trafić czwarta część? Raczej niezbyt szybko. Roth
ma bowiem w planach film ze Snoop Doggiem
"Don’t Go In That House, Bitch
", a także sequel "Nocy Dziękczynienia
".
Zwiastun filmu "Hostel"