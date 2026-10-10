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Elia Kazan dostanie filmową biografię. Za kamerą Barry Levinson

World of Reel / autor: /
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Elia Kazan dostanie filmową biografię. Za kamerą Barry Levinson
źródło: Forum
autor: Fabrizio Bensch
84-letni Barry Levinson ("Rain Man", "Fakty i akty") szykuje nowy projekt. Reżyser ma stanąć za kamerą filmu biograficznego "A Life". Jego bohaterem będzie inny legendarny reżyser, Elia Kazan.
    

Levinson szykuje film o Kazanie




Barry Levinson i Jina Umakanthan napisali scenariusz w oparciu o autobiografię Kazana. Twórca takich filmów jak "Na nabrzeżach", "Tramwaj zwany pożądaniem" czy "Na wschód od Edenu" opisuje w niej swoją drogę greckiego imigranta, który miał przejąć rodzinny biznes sprzedaży dywanów, a wdrapał się na szczyt Hollywood i pracował z takimi gwiazdami jak Marlon Brando, James Dean, Natalie Wood czy Warren Beatty.
       
Kazan stał się kontrowersyjną postacią w historii Hollywood po tym, jak w 1952 złożył przed komisją McCarthy'ego zeznania obciążające ośmiu kolegów o działalność komunistyczną. Levinson pozostaje jednak fanem reżysera. Nikt nie może się z nim równać, powiedział.
    
Levinson nie rozmawiał na razie z wnuczką reżysera, Zoe Kazan, która właśnie nakręciła dla Netfliksa nową wersję "Na wschód od Edenu" – ale twórca jest otwarty na taką możliwość.

Już spekuluje się, że w filmie możemy zobaczyć Sydney Sweeney w roli Marilyn Monroe. Aktorka ostatnio ujawniła swoje pokrewieństwo z gwiazdą i pracowała z synem Barry'ego Levinsona, Samem, przy serialu "Euforia".

Ostatni film Levinsona to "The Alto Knights" z Robertem De Niro.

"The Alto Knights" – zwiastun




W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka - Frank Costello i Vito Genovese - wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.

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