Elia Kazan dostanie filmową biografię. Za kamerą Barry Levinson

84-letni Barry Levinson ("Rain Man", "Fakty i akty") szykuje nowy projekt. Reżyser ma stanąć za kamerą filmu biograficznego "A Life". Jego bohaterem będzie inny legendarny reżyser, Elia Kazan.
Levinson szykuje film o Kazanie Barry Levinson
i Jina Umakanthan napisali scenariusz w oparciu o autobiografię Kazana
. Twórca takich filmów jak "Na nabrzeżach"
, "Tramwaj zwany pożądaniem"
czy "Na wschód od Edenu"
opisuje w niej swoją drogę greckiego imigranta, który miał przejąć rodzinny biznes sprzedaży dywanów, a wdrapał się na szczyt Hollywood i pracował z takimi gwiazdami jak Marlon Brando
, James Dean
, Natalie Wood
czy Warren Beatty
. Kazan
stał się kontrowersyjną postacią w historii Hollywood po tym, jak w 1952 złożył przed komisją McCarthy'ego zeznania obciążające ośmiu kolegów o działalność komunistyczną. Levinson
pozostaje jednak fanem reżysera. Nikt nie może się z nim równać
, powiedział. Levinson
nie rozmawiał na razie z wnuczką reżysera, Zoe Kazan
, która właśnie nakręciła dla Netfliksa nową wersję "Na wschód od Edenu
" – ale twórca jest otwarty na taką możliwość. Już spekuluje się, że w filmie możemy zobaczyć Sydney Sweeney w roli Marilyn Monroe
. Aktorka ostatnio ujawniła swoje pokrewieństwo z gwiazdą i pracowała z synem Barry'ego Levinsona
, Samem
, przy serialu "Euforia
".
Ostatni film Levinsona
to "The Alto Knights
" z Robertem De Niro
.
"The Alto Knights" – zwiastun
W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka - Frank Costello i Vito Genovese - wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.